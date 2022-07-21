اللحظات الأخيرة في حياة طبيبة معهد الكبد القومي: «عامل الأسانسير أقنعها بالأمر فماتت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مابين الساعة والأخرى، تحولت الصحفة الرسمية لأطباء معهد الكبد القومي، من منشورات التوعية بالمرض إلى دفتر تعازي، يرثون الطبيبة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، التي لقيت مصرعها مؤخرًا خلال تواجدها بإحدى شركات الأدوية الكُبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

اللحظات الأخيرة في حياة طبيبة معهد الكبد القومي

سيرة عطرة ومواقف إنسانية لاتنسى تركتها الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي، بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب مصعد شركة الأدوية.

ربما القدر لم يلهمها التأكد من سلامة المصعد المُعطل، بعدما أقنعها العامل الفني للصيانة الخاصة بالمصعد، بسلامته إلا إن الكابينة تحركت فور ركوبها لتصطدم وتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور، فيما أصيب الفني.

القبض على العامل الفني

جدير بالذكر، أنه جرى القبض على الفني للصيانة الخاصة بالمصعد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، بعد الاستماع لأقوال الفني في تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وذلك بعدما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، وتبين أن الطبيبة سميرة عزت، فقدت حياتها نتيجة سقوط مصعد معطل، بعدما أقنعها فني الصيانة بالركوب، إذ سقط المصعد ولقيت مصرعها.

وألقى رجال المباحث القبض على فني الصيانة، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

من هي سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية؟

- أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي.

- مدير عام لإحدى مراكز كبرى للتحاليل الطبية.

- مستشار البحث العلمي بإحدى مستشفيات الأورام.

- رئيس قسم الصحة العامة، بالمعهد القومي للكبد سابقًا.

- وكيل معهد الكبد القومي سابقًا.

- مؤسس ورئيس البحث العلمي بمستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان.

- حاصلة على جائزة الدولة للبحث العلمي.