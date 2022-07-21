قبل مباراة الأهلي والزمالك.. مشروبات تحسن من الحالة المزاجية لأولادك

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من العصبية والقلق الشديد تنتاب الكثير من الأشخاص قبل مشاهدة مباريات كرة القدم خاصة ماتشات القمة التي ينتظرها محبي كرة القدم من وقت إلى آخر، ولكن يتأذى العديد من التعصب الكروي الذي يرونه خاصة الأمهات، إذ ينتاب معظمهن القلق بشأن أولادهن الذين لا يمكن إرضاؤهم بسهولة، منهم من يظهر غضبه وتوتره في أسلوبه، وآخرين قد يصل بهم الأمر إلى تكسير أثاث بالمنزل.

ونظرًا لانتظار الشباب مبارة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، ترى العديد من الأمهات قلق أبنائهن الذي يستمر طوال المباراة حتى الوصول إلى النتيجة النهائية، لذا بدأن في البحث عن محاولات لتهدئة أعصاب أبنائهن، وكان من بين الحلول بعض المشروبات الفعالة في تعزيز الطاقة الإيجابية داخل الأشخاص، وذلك فقًا لموقع «Health Line».

الحليب الدافئ

احرصي على تناول أبنائك كوب من الحليب الدافيء عند رؤيتهم بحالة مزاجية سيئة، نظرًا لفاعليته في تحسين الحالة المزاجية لاحتوائه على حمض التريبتوفان الأميني الذي يحول إلى مادة السيروتونين التي تساعد على دعم الجهاز العصبي لدى الإنسان.

اليانسون

يعتبر اليانسون من المشروبات التي تساعد في التخلص من الأرق، وتهدئة الأعصاب فضلًا على أنها لها دور كبير في دعم صحة الجهاز العصبي.

عصير الليمون

يعد عصير الليمون من المشروبات السحرية والفعالة التي تتملك من الحالة السلبية للشخص، وتحولها إلى طاقة غيجابية، لذا احرصي على تجهيز عصير الليمون إلى أبنائك خلال مجاريات المباراة، وستلاحظين الفرق.

وقالت الدكتورة مروة شعير، أستاذة تكنولوجيا الأغذية خلال حديثها لـ«هن» إن المشروبات والعصائر من أولى الأطعمة التي يمكنها التأثير على الحالة النفسية للشخص، لذا نصحت الأمهات بتجهيز عصير الليمون إلى أولادهن «الليمون أساسي خلال الماتش»، بالإضافة إلى الكركديه، والماء، كما يفضل مشاهدة المباراة معهم ودعمهم بالكلمات الإيجابية خلال المباراة.