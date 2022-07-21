لو فريق زوجك خسر.. 5 نصائح للتعامل معه: «متقوليش تتعوض في الماتش الجاي»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

من المعروف أن الرجال يتعلقون بمشاهدة مباريات كرة القدم، خاصة ماتشات المنتخب المصري في كأس العالم، إذ يتجمع الرجال عادة على القهوة، ويبدأ كل منهم في تشجيع الفريق المفضل له، وتبقى النساء وحدها في المنزل، ربما يعود أزواجهم بحالة نفسية سيئة لخسارة فريقهم، ولا يستطيع الكثير منهن التعامل مع الموقف، ولكن من الممكن أن تؤثر حالتهم النفسية على علاقتهم مع أسرهم.

نصائح للتعامل مع زوجك عند خسارة فريقه

يشعر الرجال بالحزن الشديد عند خسارة فريقهم، إذ يكون هناك صعوبة في تهدئتهم أو إرضاؤهم، منهم من تسيطر عليه العصبية، وآخرون لا يرغبون الحديث مع أحد ويأخذون وقتًا طويلًا حتى يعودون إلى طبيعتهم مرة أخرى، ولكن تعاني العديد من السيدات مع هذه الحالة، لذا يوضح «هن» مجموعة من النصائح التي تساعدك على تحسين الحالة المزاجية لزوجك خلال مبارة القمة، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How».

- يلزم التزام الصمت والصبر حتى يهدأ زوجك، واحرصي على امتصاص العصبية التي تتملكه، والابتعاد عن الصراخ حتى لا يحدث مشكلة بينكما.

- حاولي الابتعاد عن ذكر المباراة، واصطحبيه إلى مكان خارج المنزل مع محاولة ذكر أِياء تضفي الفرحة على قلبه وتغير من حالته المزاجية.

- تلجأ العديد من السيدات إلى مواساة أزواجهن في هذه الأوقات، ولكنها من الطرق غير المرغوبة بها تمامًا، إذ تعزز شعور الغضب لديهم «ابتعدي عن ستعوض خسارتك في المباراة المقبلة».

- ابتعد عن فتح مناقشات بشأن المباراة، خاصة لأنك لا تمتلكين تفاصيل الماتش، ما يشعر الزوج بالغضب أكثر مما عليه لعدم معرفتك بما يفضله زوجه.

- إذا كنت تفضلين مشاهدة المسلسلات وألغى عرض مسلسلك المفضل فإنك تشعرين بالذعر، لذا حاولي احتواء زوجك في ذلك الوقت حتى يعود إلى حالة نفسية جيدة.