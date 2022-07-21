ماتت بسبب الأسانسير.. من هي سميرة عزت التي حزن عليها أطباء معهد الكبد القومي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد، سادت بين الأطباء والعاملين بمعهد الكبد القومي في المنوفية، والعاملين بجامعة المنوفية، عقب مصرع الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة والوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، إذ انتشر خبر وفاتها أمس الأربعاء، بعدما أكد البعض أن الأمر حدث خلال محاولتها استقلال مصعد إحدى شركات الأدوية، إلا أن تحرك الكابينة بشكل مفاجئ أسفر عن اصطدامها بالحائط، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

رئيس جامعة المنوفية ينعى الفقيدة

وفي هذا الصدد، نعى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الفقيدة، ببيان جاء فيه «يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومى.. داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان».

كما نعى الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، الدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد السابق بكلمات حزينة جاء فيها «أنعى بمزيد من الحزن والأسى، الزميلة الفاضلة، الدكتورة سميرة عزت أبو الخير، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة، ووكيل معهد الكبد القومي السابقة، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعلى الفور تداول العديد صور الدكتورة الفقيدة، داعين لها بالرحمة والمغفرة، بينما تساءل الكثير عن الطبيبة شهيدة العمل.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، بعض المعلومات عن الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية.

من هي سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية؟

- تقطن بمحافظة القاهرة.

- أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي.

- مدير عام لإحدى مراكز كبرى للتحاليل الطبية.

- مستشار البحث العلمي بإحدى مستشفيات الأورام.

- رئيس قسم الصحة العامة، بالمعهد القومي للكبد سابقًا.

- وكيل معهد الكبد القومي سابقًا.

- مؤسس ورئيس البحث العلمي بمستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان.

- حاصلة على جائزة الدولة للبحث العلمي.

- زوجها مدحت الهريدي، مدير عام مستشفى الطلاب بجامعة القاهرة.

- لديها فتاة تُدعى ميرنا درست في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والبحري.