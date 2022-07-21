لايف ستايل

الامارات | طفل يبلغ من العمر أربع سنوات يطلق النار على رجال الشرطة

0 نشر
ترجمة: آمنة القحطاني 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يبلغ من العمر أربع سنوات يطلق النار على رجال الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صبي يبلغ من العمر 4 سنوات النار على مجموعة من ضباط الشرطة بعد محاولتهم إعتقال والده في ولاية يوتا في أمريكا. 

وحدث ذلك بعد أن كانت الشرطة بصدد اعتقال والد الطفل، سادات جونسون ، 27 عامًا بسبب اشتباك مع أحد موظفي ماكدونالدز  حيث قالت الموظفة إن جونسون بدأ بشتمها وسحب الإيصال من يدها ومن ثم تناول مسدسًا كان بحوزته على مقعد الراكب . 

ووفقًا لإدارة الشرطة الموحدة في ميدفال بولاية يوتا ،قام جونسون بتوجيه  مسدس على أحد موظفي ماكدونالدز بسبب مشكلة تتعلق بأمر الطلب الخاص به وقام باستدعاء الشرطة .

وكان يرافقه طفلين قام أحدهما بتناول السلاح و إطلاق النار على مجموعة من رجال الأمن لأنه "أراد عودة والده" وذلك وفقاً ل"ديلي ميل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا