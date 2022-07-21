نصيحة استشاري نفسي للاستمتاع بالإجازة: «يا تتمشى.. يا تروح جيم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال الدكتور محمد الشامي، استشاري الطب النفسي، إن الطلاب يحبون السفر وقضاء وقت أكثر مع الأصدقاء في الإجازات بعد فترات طويلة من المذاكرة، مبينًا أن الحياة تكون أهدى في الإجازة بعد فترة طويلة من الشحن المعنوي، لافتا إلى أن تشجيع الأهالي لأطفالهم على الانتهاء من الامتحانات من أجل السفر؛ يحفزهم على إنهاء المذاكرة بحالة جيدة.

نصيحة طبيب نفسي: لا تحمل هم المستقبل واستمتع بالحياة

وأضاف «الشامي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أنه يجب التوقف عن التفكير في هم المستقبل خلال الإجازة؛ لأن هذا التفكير يمنع الشخص من الاستمتاع بالحياة، مبينا أن التركيز في الإجازة يجعل الشخص يقضي وقتًا أفضل، مشيرًا إلى أن التوتر مشكلة مجتمعية خاصة في ظل الضغط الكبير.

التفكير في الحلول

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الأيام أثبتت أن الشخص إذا لم يدخل كلية قمة يعيش ويحقق نجاحًا، لذا فإنه لا يجب شحن الطالب طوال العام، مطالبًا الشخص بالتركيز على الإيجابيات وليس السلبيات فقط، متابعا: «فكر في الحلول دايما مش المشاكل، واتمشى في الشارع لو أنت مش قادر تشترك في جيم عشان المشاكل ماتتركمش في دماغك وتتعب أكثر وتبقى مصدر للطاقة السلبية».