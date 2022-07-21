الامارات | قتلت طليقها بعد تجريده من ملابسه لنيته الارتباط بأخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلت طليقها بعد تجريده من ملابسه لنيته الارتباط بأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة اتهام سيدة مصرية بـقتل طليقها، بعد تجريده من ملابسه بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، بعد محاولات منها باستدراجه لإقامة علاقة محرمة، حيث أرادت الانتقام من المجني عليه بعد أن طلقها وأراد الزواج من أخرى - حسب اعترافاتها.

ووجّهت جهات التحقيق، إلى المتهمة ص.ن، 25 سنة، تهمة قتل المجني عليه طليقها بطعنة في العنق وعدة طعنات في الصدر، وذلك بعد استدراجه إلى شقة سكنية بعد أن أقنعته المتهمة بإقامة علاقة معها.

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