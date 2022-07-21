الامارات | المؤبد بدل الإعدام لمصري قتل مواطناً كويتياً

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد بدل الإعدام لمصري قتل مواطناً كويتياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت محكمة التمييز الكويتية الحكم بإعدام وافد مصري قتل مواطناً في منطقة خيطان، وقضت له مجدداً بالحبس المؤبد.

‏وكان المتهم قد استأجر من المجني عليه غرفة في خيطان، ثم نشب خلاف بينهما، فدفعه وطعنه بالسكين، وسرق مركبته وهاتفه بعد أن فارق الحياة، وأدين المتهم بالإعدام أمام محكمة الاستئناف.

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