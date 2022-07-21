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الامارات | المؤبد بدل الإعدام لمصري قتل مواطناً كويتياً

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت محكمة التمييز الكويتية الحكم بإعدام وافد مصري قتل مواطناً في منطقة خيطان، وقضت له مجدداً بالحبس المؤبد.

‏وكان المتهم قد استأجر من المجني عليه غرفة في خيطان، ثم نشب خلاف بينهما، فدفعه وطعنه بالسكين، وسرق مركبته وهاتفه بعد أن فارق الحياة، وأدين المتهم بالإعدام أمام محكمة الاستئناف.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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