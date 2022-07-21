الامارات | حقيقة فيديو "جثث الحجاج في منى"

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو "جثث الحجاج في منى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر على حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر أشخاصاً قضوا في الحج، مع الادّعاء تلميحاً أو تصريحاً أنه من موسم الحجّ لهذا العام.

يظهر في الفيديو ما يبدو أنها جثث على الأرض وحولها عدد من الأشخاص، ويُسمع صوت يقول "موتى بالمئات في منى نتيجة التدافع" من المغرب ومصر ودول أخرى.

وأرفق المقطع بما يشير صراحة أو تلميحاً إلى أنه مصوّر في موسم الحج الحالي الذي اختُتم قبل أيام، وكان الأكبر منذ ظهور جائحة كورونا.

ولم ترد هذه السنة أية معلومات عن وقوع حوادث، وفقاً لصحافيي وكالة فرانس برس الذي غطّوا شعائر الحجّ لهذا العام، علماً أن سنوات سابقة شهدت بالفعل حوادث تدافع مميتة.

وأرشد التفتيش عن الفيديو إلى مقاطع تتشابه معه في عناصرها، ولكن هذه المقاطع منشورة في العام 2015، ما يدحض أن تكون هذه المشاهد حديثة.

وفي موسم الحجّ من العام 2015، أدى تدافع قرب مِنى في أوّل أيّام عيد الأضحى إلى وفاة أكثر من 700 شخص وإصابة أكثر من 800 آخرين في أسوأ حادث منذ نحو ثلاثة عقود.

وقال مسؤول في وزارة الصحّة السعودية لوكالة فرانس برس آنذاك إن التدافع وقع في وقت رمي الجمرات، حين حاول حشد من الحجاج مغادرة الموقع فيما كان عدد كبير يحاول الوصول إليه.

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