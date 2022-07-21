إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. الموعد النهائي يقترب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتهى طلاب الثانوية العام2022، من مارثون الامتحانات، بعدوقت طويل من الضغط العصبي والنفسي، بين المذاكرة ومحاولة تحصيل أكبر قدر من النقاط والعلامات في الاختبارات، حتى يحصلون على مجموع عالِ في النهاية يؤهلهم لدخول الكليات المرموقة، التي يتمنون الالتحاق فيها، ويبحث الكثيرون عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأختتم طلاب الثانوبة العامة اليوم الامتحانات بمواد «الاستاتيكا» التي تضمنت 25 سؤالا، وهي واحدة من مكملات فروع الجبر والهنسة الفراغية، للشعبة الرياضية، و«الأحياء» للشعبة العلمية، حيث تضمن 50 سؤالا، كذلك الفلسفة والمنطق، للشعبة الأدبية، وكل منهما بـ25 سؤالاً، داخل 2089 لجنة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وبعد عناء الأيام الماضية، ينتظر الطلاب والأهالي، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الذي حدده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الأول من أغسطس.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأضاف وزير التربية والتعليم، في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي للوزارة بعد اعتمادها مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

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كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور التاني للثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، حيث ستبدأ يوم 20 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته.