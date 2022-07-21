طريقة عمل الشاي المثلج.. «أحلى وأطعم من الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الشاي من المشروبات المفضلة لملايين الناس حول العالم، وفي السنوات الأخيرة تعددت أطعمته ونكهاته المختلفة، من بينها «بالنعناع والأخضر»، حيث أنهما الأكثر انتشاراً، لكن بدأ مواطنون يبحثون عن طريقة عمل الشاي المثلج، عبر محركات البحث المختلفة، بعدما أثار الجدل حول فوائده وأضراره.

ويقدم مطبخ «هن»، في السطور التالية طريقة عمل الشاي المثلج وفقا للشيف سالي فؤاد، حيث أكدت أنه «أحلى وأطعم من الجاهز».

طريقة عمل الشاي المثلج

ووفقا للشيف سالي فؤاد، فأن تكون طريقة عمل الشاي المثلج، تكون بمكونات بسيطة وغير مكلفة، منها الآيس تي بالشاي الأخضر والنعناع، وهي بالمقادير التالية:

- 3 لـ4 باكيت شاي أخضر.

- حزمة نعناع طازج.

- لتر ماء مغلي.

- ماء بارد.

- مكعبات ثلج حسب الرغبة.

- عسل أبيض أو سكر فركتوز أو سكر دايت.

طريقة إعداد الشاي المثلج

ولإعداد الشاي المثلج، ضعي باكيت الشاي مع الماء المغلي واتركيه قليلا ثم قلبي، بعدها يضاف النعناع والماء البارد ويقلب جيدا.

- حلى المشروب بالعسل أو سكر الفركتوز، وللدايت ينصح بإضافة بالسكر الدايت.

- تضاف مكعبات الثلج، أو يترك في الثلاجة حتى يبرد، ويقدم.

طريقة عمل الشاي المثلج بالخوخ

- 2 لـ3 باكيت شاء أسود.

- 4 حبات خوخ شرائح.

- 1 لتر ماء مغلي.

- عصير ليمون طازج.

- شرائح الليمون.

- مكعبات الثلج.

- ماء بارد.

-للتحلية: ضعي عسل أبيض أو سكر فركتوز أو سكر دايت.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة عمل الشاي المثلج بالخوخ من اطعم الوصفات لذلك ضعي باكيت الشاي الأسود في الماء المغلي ويترك قليلا، ثم يضاف الماء البارد، وتضاف شرائح الخوخ، وعصير الليمون وشرائح الليمون ويقلب جيدا.

- ضيفي مكعبات الثلج او يترك في الثلاجة ليبرد، ويحلى بالعسل أو سكر الفركتوز.

طريقة اليانسون المثلج والقرفة

- 2 لـ3 باكيت ينسون.

- أعواد القرفة.

- حبات القرنفل «الكمية حسب الرغبة».

- لتر ماء مغلي.

- شرائح الليمون الطازج.

- مكعبات الثلج.

- ماء بارد.

للتحلية: عسل أبيض أو سكر فركتوز أو سكر دايت

طريقة التحضير

- يوضع باكيت الينسون مع الماء المغلي ويترك قليلا حتى يظهر طعم الينسون، ثم تضاف القرفة والقرنفل مع الماء الساخن ليخرج طعمها

- ثم يضاف الماء البارد وشرائح الليمون والثلج، ويحلى بعسل أبيض أو سكر فركتوز أو سكر دايت ويقدم باردا.