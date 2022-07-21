حلا شيحة تثير الجدل بمنشور غامض.. ومتابعون: بتمهدي لخلع الحجاب ولا إيه (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بصور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رفقة أطفالها، حيث لقت تفاعلا كبيرا من متابعيها، وحصدت العديد من التعليقات، ما أثار أيضا التساؤلات والفضول بشأن إمكانية خلع الحجاب مجددا والعودة للفن.

حلا شيحة تشارك صور مع أطفالها

ودونت الفنانة حلا شيحة، منشورا، تعليقا على الصور التي شاركتها، قائلةً: «لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر ولحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وامل، لحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا، كل أيامنا لحظة، علشان كدة مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة وأجمل حاجة إن الواحد لما يتعب أو يحس أنه تايه أو متلخبط لازم يبقي متأكد أن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها أو يفهمها أو يفهم نفسه أكتر ويتعلم».

وتابعت الفنانة حلا شيحة،: «مش عيب نقول غلطنا ومش عيب نصلح أخطاءنا بس أهم حاجة منكملش ونعاند نفسنا ونعاقب نفسنا ونحكم على نفسنا بالفشل، الفشل إننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل ونستسلم».

تعليقات الجمهور على منشور حلا شيحة

وعلق بعض المتابعين على الصور التي شاركتها الفنانة حلا شيحه، كان من بينها تعليق أحد الأشخاص: «إنتي جميله أوي وأنا واثقه إنك من جواكي بتحاولي مع نفسك جدا في طريقك، أتمنالك الهدايه والتوفيق و السعاده، وأتمني أشوفك يوم ترجعي بحجابك القديم تاني اللي كان سبب في تشجعينا علي الحجاب الشيك الملتزم، أرجعي لحجابك القديم يا حلا، تمهيد لقلع الحجاب، هو إنتي بتمهدي لحاجة، هترجعي الفن تاني وتقلعي الحجاب ولا إيه، شكلها حنت ترجع تشلح الحجاب، ربنا يثبتك على الحجاب ويهديكي يارب، هو معز مسعود فين».