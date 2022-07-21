الكاش مايوه الرجالي يثير الجدل بسعر خيالي.. وتعليقات ساخرة: جلابية ولا مايوه؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أثار ظهور الكاش مايوه الرجالي، حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بين مؤيدين ومعارضين، حيث تختلف وجهات النظر من شخص لآخر، ويعتبره البعض غير ملائم لهم، كونه لا يتناسب مع المجتمعات المصرية والعربية، لأنه يشبه فساتين البحر المخصصة للفتيات والسيدات، كما اعتبره بعض الشخصيات العامة والمرموقة في المجتمع، لا يتناسب مع الرجولة والنخوة.

ذاع انتشار الكاش مايوه الرجالي، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر عارضو أزياء وهم يرتدون الـ«كاش مايوه»، ما أثار سخرية البعض حيث يشبه الملابس المنزلية وفساتين البحر وعباءات النساء، فضلا عن كونه ذات فتحات جانبية تظهر القدم كاملا.

أسعار بيع الكاش مايوه الرجالي

وظهرت بعض المواقع المخصصة لبيع الكاش مايوه الرجالي، من بينها الموقع التجاري الشهير «SHEIN»، الذي يعتبر من أشهر المواقع المخصصة لبيع الأزياء والملابس والمنتجات لكلا الجنسين، وبالبحث عن السعر، وُجد أنه يعادل نحو 240 جنيها مصريا، بينما يتراوح سعره على سوق أمازون الشهير، من 400 إلى 500 جنيه مصري.

أقمشة الكاش مايوه الرجالي

تتعدد نوع الأقمشة التي يُصنع منها الكاش مايوه الرجالي، بين الصوف، الفيكوز، والليكرا وغيرهم ما يناسب طبيعة الصيف، الذي يحرص البعض على الاستمتاع بالأجواء الخاصة به خلال تواجده في المصايف.

ردود أفعال الشباب حول الكاش مايوه الرجالي

ولم يمر ظهور الكاش مايوه الرجالي، مرور الكرام بين الشباب، إذ أثار سخريتهم وحرص بعضهم على تدوين التعليقات الساخرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض لا يتناسب معهم، ومع رجولتهم، فكان من بين تلك التلعيقات: «دي جلابية ولا مايوه، هي الموضة بقت إننا نلبس لبس الستات، لا حول الله يارب الآية اتقلبت، بقينا شبه الستات خلاص، موضة أوروبا متنفعناش في مصر يا شباب».