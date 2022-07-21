الولادة بدون ألم.. طبيب نساء وتوليد يكشف أحدث طرق «القيصرية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، إن السيدة لها الحق في تحديد نوع الولادة ولكن يمكن للطبيب أن يحدد نوعها إذا وجد الحالة تحتاج تدخل معين، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أشارت في عام 1985 إلى أن النسبة الجيدة للقيصرية يمكن أن تكون 15% فقط، ولكنها نصحت بأن تكون في أضيق الظروف، بعد ارتفاع معدلاتها.

أزمة الحوض الضيق والقيصرية

وأضاف «حسن»، خلال استضافته في برنامج «رأي عام»، على فضائية «TEN»، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن السيدة قد يكون لديها مشكلة في الحوض كونه ضيق مما يصعب الولادة الطبيعية لذا تحتاج لقيصيرية، مبنيا أن تسمم الحمل أو ارتفاع السكر أو وجود أمراض معينة يدفع الطبيب لتوليد الحامل قيصيريا، وكذلك في حالة كبر حجم الجنين وحالات الولادة المبكرة.

3 أسباب ترجح الولادة القيصرية

وتابع أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني: «يمكن تلخيص أسباب القيصر لـ3 أسباب إما حجم الجنين أو صحة المرأة أو طبيعة المشيمة، والمريضة من حقها طلب الولادة المناسبة لها لكن الطبيب بيسألها ويقولها إن في ولادة بدون ألم عن طريق وجود تخدير قوي، وتولد برضه الست طبيعي وده مبيخليش في ألم ، وكل ست لها دور وحالة مختلفة، عاوزين الولادة تبقى قيصرية لو الحالة محتاجة بس، أكتر من نصف ستات مصر بتولد قيصري».