عروسة المحلة تدعم البنات بفساتين وزفة ومكياج بعد أزمتها: مساعدة بدون مقابل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل أثارتها واقعة الخلاف بين «ميك أب ارتيست» وعروس المحلة الكبرى، قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا زال الجميع يتابع سير الأحداث لحظة بلحظة، بعدما روت العروس كواليس تعرضها للإهانة وكسر خاطرها من قبل الأولى، داخل صالون التجميل، فضلا عن إحراجها أمام المتواجدين، بعد اصطحابها إلى حوض المياه وغسل وجهها تماما، لتلقى العروس الدعم وعروض من أشهر صالونات التجميل والميك أب أرتيست، ونجمات الفن لمحاولة إسعادها يوم زفافها.

عروس المحلة تطلق مبادرات لمساعدة العرائس

واقعة كسر خاطر العروس وإهانتها، ربما جعلت منها نموذجا لمحاولة مساعدة غير القادرات من الفتيات، حتى لا يقعن في مثل هذا الموقف المُهين بحسب وصفها، إذ خصصت حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمساعدتهن، ودونت خلال منشور لها قائلة: «جماعة لو في عروسة عندي فرحها أو خطوبتها في شهر 8 تتواصل معايا أو تتواصل مع أدمن الجروب وإن شاء الله يتعمل أحلى فرح ليها ولعريسها، تجهيز العروسة بالكامل، من فستان الفرح، حفلة الزفاف، إحياء حفلة الزفاف من مطربين، زفة العروسة بالعربيات، سيشن تصوير كامل، لينسيز هدية للعروسة من اختيارها، الخير للخير ولسة الخير جاي كتير بإذن الله».

عرس المحلة تنضم لفريق مبادرة أسعد عريس وعروسة

كما دونت عروس المحلة، منشور آخر تعلن من خلاله مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، قائلة: «الناس الجميلة أهي بتساعد بدون أي مقابل ياريت ياجماعة نتعلم نعمل خير بدون مقابل عشان هيتردنا اضعاف».

كما أعلنت عروس المحلة خلال منشور لها، عن انضمامها إلى مبادرة أسعد عريس وعروسة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن سعادتها لهذا الاختيار، حتى تستطع تقديم سُبل المساعدة للغير.

عروض مغرية لعروس المحلة

وكانت عروس المحلة، قد تلقت عروضا مغرية من كبار صالونات التجميل في مصر ومن نجمات الفن، بعدما تعرضت لموقف مهين يوم الاحتفال بخطبتها، حيث حاولت الميك أب أرتيست، إفساد اليوم والحفل، إذ قامت بغسل وجهها بعد الانتهاء من وضع المكياج، حيث استنكر صالون تجميل كبير، ما حدث مع عروس المحلة، قائلا: «اللي حصل مع العروسة شيء غير لائق، وكتير حصل معانا كدا في السنتر ورد فعلنا أن مبروك للعروسة وخلاص، وهنا لازم نفهم أن فرحة العروسة وسعادتها هي زكاة في حد ذاتها، علشان كدا لازم كلنا نراعي».