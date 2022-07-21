احذر من تنظيف الخضراوات والفاكهة بهذه الطريقة.. و4 علامات تثبت أنها «مهرمنة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشكل المبيدات بجميع أنواعها خطرًا كبيرًا على صحة الأفراد، سواء كانت تستخدم في الزراعة، أو يستخدمها المستهلك في بعض الأطعمة، فكتير من السيدات وربات البيوت اللاتي يرغبن في الحفاظ على صحة أسرهن، يلجأن إلى استخدام مسحوقات تنظيف أواني الطهي في غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها، اعتقادًا منهن بأنها الوسيلة الصحيحة للتخلص من المبيدات.

علامات شراء فواكه تحتوي على هرمونات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على نطاق واسع، الطريقة التي تستخدمها السيدات في تنظيف الخضار والفاكهة، دون أن يعرفن عواقبها الصحية الوخيمة، لذا يقدم «هن» في هذا التقرير علامات هرمنة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى الطرق الصحية لتنظيفها.

قالت الدكتورة إيمان عبدالله أخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن الخضراوات والفواكه ترش بمنتجات كثيرة وأغلبها لا يكون عضوي: «أكتر اللي بيستخدموه مواد كيميائية».

أما عن الفواكه المهرمنة فيمكن اكتشافها من عدة علامات تتمثل فيما يلي:

- كبر حجم الثمرة عن الشكل المعتاد.

- تغير الطعم عن الطبيعي.

- مقاومة المنتج الزراعي للعوامل البيئية لمدة طويلة «مدة صلاحيته طويلة».

- في حالة وضعه خارج الثلاجة ولم يتأثر «الفاكهة مكشتش»، ولها القدرة أن تظل كما هي أكثر من 3 أيام فإنها مهرمنة.

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفواكه

أما عن الطرق الشائعة التي اتبعتها الكثير من السيدات عند تنظيف الفواكه والخضراوات، فإنها جريمة تؤثر على الصحة، وتصيب بعدة أنواع من التسمم، منها ما هو كيميائي، فيزيائي، بيولوجي، وتنظيف الفواكه بسائل تنظيف أواني الطهي سبب رئيسي للإصابة بالتسمم الكيميائي.

ولم تقتصر محاولات السيدات في تنظيف الفواكه على هذه الطريقة فقط، إذ اتبع البعض ما تفعله المطاعم الكبيرة وهو تنظيفها باستخدام كمية من الكلوريد ولكنه وسيلة خاطئة أيضًا: «في المطاعم بيستخدم كمية في أحواض كبيرة جدًا مش متوفرة في بيوتنا».

ونصحت الطبيبة بتنظيف الفواكه والخضراوات من خلال استخدام 3 ملاعق كبيرة من الخل مع 5 لترات من الماء، أو معلقة واحدة مضافة إلى نصف لتر من الماء، إذ تساعد هذه الطريقة على التخلص من البكتيريا والمبيدات التي يمكن تواجدها على المنتجات الزراعية.

ولكن، مع الفواكه المسامية مثل الخوخ والمشمش، يفضل تنظيفها جيدًا باستخدام الفرشاة المخصصة نظرًا لاحتوائها على مسام صغيرة، لذا يلزم فركها بالفرشاة مع الماء والخل.