الامارات | "فارس ملثم على حصان" يحاول تغشيش طلاب التوجيهي في الأردن !

شكرا لقرائتكم خبر عن "فارس ملثم على حصان" يحاول تغشيش طلاب التوجيهي في الأردن ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم مواطن أردني في منطقة ناعور جنوب العاصمة عمان على محاولة تغشيش طلبة التوجيهي (الثانوية العامة) بطريقة "مبتكرة" وغير مسبوقة.

وأفادت رسالة من مدير التربية والتعليم لمنطقة ناعور وجهها أمس الى وزير التربية والتعليم، بقيام شخص ملثم ظهر يمتطي حصاناً بجانب أسوار المدرسة ويقوم بالمناداة بأعلى صوته لـ"تغشيش" الطلبة، حيث جرى الاتصال بمركز الشرطة للقبض عليه.

لكن ما لفت انتباه نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا الخبر هو أن الشخص الملثم كان فيما يبدو خبيراً بالمنهاجين "العلمي" و "الأدبي" حيث حاول تقديم "خدماته" الخارجة عن القانون للطلبة في امتحاني الجغرافيا للفرع الادبي، والكيمياء للفرع العلمي.

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