خبيرة تربية تكشف للأمهات مواصفات «الراجل ملو هدومه»: السر في التربية

القاهرة - سمر حسين - ماما

«ازاي تربي راجل يتحمل المسؤولية في المستقبل»، سؤال دارج بين الأمهات خلال تلك الفترة، خاصة مع تزايد عدد حالات التحرش والاعتداءات الجنسية واللفظية، التي تجتاح العديد من البلدان، كان آخرها قصة تعرض طفلة بعمر الزهور للاعتداء من قبل طفل في أسيوط يبلغ من العمر 13 عاما، الأمر الذي أدخل الخوف على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت بعض الأمهات في البحث عن طرق تؤهل بها أطفالها من الذكور، حتى ينشأوا أسوياء، قادرين على تحمل المسؤولية، ومثالا يقتدى به.

مواصفات الرجل

مريم الشافعي، الخبير التربوي والمعالج النفسي، تحدثت عن أسس التربية السليمة للذكور وتأهيلهم ليصبحوا رجالا في المستقبل يُعتمد عليهم، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «تعريف الرجل هو شخص قادر على تحمل المسؤولية، سواء على نفسه أو عائلته أو مجتمعه، يستطيع المشاركة برأيه، يستطع التدخل في الوقت المناسب ومتى يأخذ موقف، شخص لديه القوامة، وقادر على حماية اسرته، تلك المعاني التي يجرى زراعتها في الصغر، حتى نلقى حصادها في المستقبل، حتى نستطع إطلاق عليه مقولة: «ده راجل ملو هدومه».

وشددت مريم الشافعي على أن «الرجل مكلف بحماية واحتواء أسرته، ويحل المشكلات، وعدم إلقائها أمام التيار ووش المدفع، هناك بعض الرجال مجرد صفة ولا يقوموا بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه، بداية من العمل و الانفاق على المنزل، والالتزام في الحياة وعن القرارات».

أخطاء تربوية تقع فيها الأمهات

ولفتت خبيرة التربية والمعالج النفسي، إلى بعض الأخطاء التربوية التي تقع فيها معظم الأمهات والآباء، قائلة: «عندنا حماية زائدة غير عادية، بيحطوا الأولاد جوا سلوفانة، الأم بتقرر تعمل كل حاجة بالنيابة عنه، بداية من تنظيف الغرفة ومتابعة جميع ما يخصه، داخل المنزل وفي المدرسة وغيرها، وكتابة الواجبات المدرسية، وعمل المشاريع وتحضير الملابس، فضلا عن مصطلح هو راجل ميعملش حاجة في البيت واللي موجودين هما اللي يخدموه».