«مروة» تبدع في الطبخ بديكورات من العصر الفيكتوري.. «كل حاجة بستخدمها قديمة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تتخل ذاكرتها عن مشاهد العصور الوسطى، بينما كانت طفلة تتابع كل ما هو قديم وعتيق، لذلك كانت دائما مغرمة بأكثر العصور دفئاً وجمالاً، وهو الفيكتوري، الذي انتشر عنه ملابس النساء التي تشبه لوحات الرسوم، وموسيقى هادئة من داخل الريف الإنجليزي لإحدى الأمهات تعد فطيرة التفاح كما هو في الأفلام، لذلك قررت «مروة» متابعة هذا النوع من الموسيقي والديكورات لإضافتهم لهوايتها المفضلة وهي الطبخ، حسبما روت لـ«هن»

«مروة» تجمع بين هوايتها في الطبخ واقتناء الأنتيكات القديمة

حب العصور القديمة والأفلام الكلاسيكية والموسيقى الراقية التي أظهرتها دي ديزني في أفلام الاميرات، لازمها منذ طفولتها، حتى أن ذاكرتها اعتادت على تخيل ذلك العصر المذهل، وقررت مروة السجيني، 33 عاما، أن تبدأ بنشر الفيديوهات التي تعيد روح القرون الوسطى من جديد.

تقول «مروة»: «أنا بحب الاستايل دا، والديكورات جدا، بيتي مليان بالحاجات دي، عندي شغف بالشغل دا والأزياء، بتفرج ديما على الأفلام والمسلسلات القديمة من أيام العصر الفيكتوري، وفي ذاكرتي دايما أفلام ديزني، الأكلات اللي عملتها سنو وايت للأقزام السبعة، منها فطيرة التفاح، وعشان فضل في دماغي فقررت إني أعمله».

بداية تنفيذ فكرتها وعدم القبول في البداية

منذ عام تقريبا قررت «مروة» نشر فيديوهات الطهي لكن بشكل مختلف مليء بالدفء والراحة النفسية من خلال اقتناء الديكورات القديمة وارتداء ملابس العصر الفيكتوري التي تشبه الأميرات وكأنها لوحة قديمة هاربة من إحدى المتاحف على هيئة شيف تقدم وصفات تجمع بين الحديثة والتي مر عليها مئات الأعوام: «بدأت من سنة فاتت على قناة اليوتيوب، لكن للاسف ملقتش رد فعل كويس وتفاعل على اليوتيوب، وحسيت إن الاستايل مش عاجب حد، ولما نزل أوبشن الريلز على الفيس بوك قررت أتواجد أكتر عليه بشكل أكبر من انستجرام وتيك توك، وعشان ألفت نظر الناس قررت أرجع الديكور والاستايل الفيتكوري والريف الانجليزي، وأشوف لو هيعجب الناس والحمد لله عجبهم زي ما توقعت»

صعوبة الحصول على الانتيكات القديمة

ليس من السهل الحصول على الأنتيكات لكن الأمر متعلق ببعض الإجراءات: «الحاجات القديمة مش بلاقيها بسهولة، بدور عليها بين المزادات على الأنتيكات القديمة ومحلات الأنتيك، وفي حاجات قديمة ونادرة جدا الناس مهووسين بيها بيشتروها من المزادات، وبتابع بردوا في المزادات الأونلاين، في حاجات بلاقيها أونلاين في مواقع مخصصة بالأنتيكات وفي بلاقيها بسهولة بس في حالة سيئة لكن بفضل وراها لحد ما تبقي آمنة تماما».

بالنسبة للاستايل الفيتكوري من الصعب أن تجده «مروة»، لكن القليل منه متواجد: «بلاقيه في بعض دور الأزياء الشهيرة، منها زارا أو جورج أرماني، لكن سعرها غالي جدا، وهناك ملابس أفصلها بنفسي، أو أصممها عند ترزي في أمريكا، في محل إقامتها هناك، أما الوصفات فأحرص أيضا على شراء كتب الطهي القديمة جدا وتجربة وصفات زمان».