الامارات | «السروال التنورة» يطل نجماً باللون الأبيض في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن «السروال التنورة» يطل نجماً باللون الأبيض في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل السروال بقصة التنورة نجماً للموضة النسائية في صيف 2022، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضح خبراء في الموضة أن السروال يأتي هذا الموسم بأرجل ذات قصّة واسعة بحيث يبدو كالتنورة، مشيرين إلى أن هذا الموديل يمنح المرأة إحساساً بالراحة ويوفر لها تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ويكتسي السروال بقصّة التنورة هذا الموسم باللون الأبيض، ليمنح المرأة مظهراً ساطعاً ومشرقاً، وأنه يتناغم مع قطع فوقية تتألق بألوان زاهية كالوردي والأصفر والأخضر.

كما يمكن الحصول على إطلالة مناسبة لحفلات الصيف، من خلال تنسيق السروال بقصّة التنورة مع قطعة فوقية ذات أكمام منتفخة وصندل ذي أربطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news