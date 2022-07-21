الامارات | أسلحة آمنة تحدّ من التعرق في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة آمنة تحدّ من التعرق في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، الدكتورة أوتا شلوسبرغر، بأنه يمكن الحدّ من إفرازات العرق الذي يسبب مشكلات ظاهرة لكثيرين، خصوصاً خلال موسم الصيف، بواسطة مضادات التعرق المحتوية على أملاح الألومنيوم، إذ إنها تعمل على تضييق غدد العرق، ومن ثم تقليل إفرازات العرق.

وطمأنت بأن هذه المستحضرات آمنة ولا تشكل خطورة على الصحة بخلاف الاعتقادات الشائعة، وفقاً للمعهد الألماني لتقييم المخاطر.

وكبديل يمكن استخدام مزيلات العرق المحتوية على «بيكربونات الصوديوم».

من جهته، أشار خبير المنسوجات الألماني، شتيفان توم، إلى أنه يمكن الحدّ من إفرازات التعرق من خلال الملابس المناسبة، إذ ينبغي ارتداء ملابس مصنوعة من خامات جيدة التهوية مثل القطن والكتان، مع مراعاة أن تكون ذات قصّة واسعة وفضفاضة وذات ألوان فاتحة كالأبيض ودرجات الباستيل، إذ تعكس الحرارة بخلاف الألوان الداكنة، التي تمتصها.

وفي بعض الأحيان يترك العرق بقع صفراء على الملابس. وعن كيفية التخلص من هذه البقع قبيحة المظهر، أوصت الرابطة الألمانية لشركات منتجات العناية بالجسم والمنظفات باستخدام مسحوق غسيل يحتوي على مُبيضات. وإذا لم تنجح هذه الطريقة، فمن الأفضل نقع الملابس في الماء الساخن وإضافة ملح أو جل مزيل للبقع يحتوي على مُبيضات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news