الامارات | «أسيل» تفوز بلقب «تحدّي القراءة العربي» على مستوى فلسطين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيل» تفوز بلقب «تحدّي القراءة العربي» على مستوى فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج تحدّي القراءة العربي، الطالبة أسيل محمود مصلح، (من مدرسة بنات ياسوف إسكاكا الثانوية بسلفيت) بطلة لدورته السادسة على مستوى دولة فلسطين، من بين 181 ألفاً و185 طالباً وطالبة من 1730 مدرسة شاركوا في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية، وطوّروا مهارات نوعية في القراءة.

وفازت مدرسة بنت الأزور الأساسية العليا للبنات، ضمن المنطقة التعليمية برام الله، بلقب المدرسة المتميزة، تلتها في المركز الثاني مدرسة بنات العطارة في قباطية، وفي المركز الثالث مدرسة بنات بيت ليد الثانوية في طولكرم. فيما ذهب لقب المشرف المتميز إلى حسني عبدالله ربايعة، من منطقة قباطية التعليمية، من ضمن 3460 مشرفاً ومشرفة في فلسطين شاركوا في تمكين الطلاب المشاركين في التحدي ومتابعتهم على مستوى دولة فلسطين، وفازت بالمركز الثاني ضمن فئة المشرف المتميز سمر القدح، من منطقة نابلس التعليمية.

وكرم الفائزون بلقب تحدي القراءة العربي والمدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى دولة فلسطين، خلال احتفالية ختامية نظمت في مدينة رام الله، بحضور وزير التربية والتعليم الفلسطيني، الدكتور مروان العورتاني، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على المبادرة.

وسجلت الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي مشاركة أكثر من 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، لتصبح الدورة الأكبر في تاريخ التحدي من حيث عدد المشاركين.

وأكد الدكتور مروان العورتاني: «إن القراءة والمطالعة مكوّن أساسي للهوية والشخصية والطموحات المستقبلية على المستوى الفردي، وركيزة رئيسة لبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة في المستقبل»، مشدداً على أن المشاركات النوعية لطلبة فلسطين من كل المراحل الدراسية في المنافسات القرائية والمعرفية المحلية والإقليمية والدولية تلقى دعماً دائماً من الوزارة والهيئات المحلية والمجتمع ككل، وتعكس إقبالاً كبيراً على الثقافة والعلوم والآداب لدى الأجيال الصاعدة، كون التعلم والتحصيل المعرفي قيمة عليا أساسية في المجتمع الفلسطيني.

وقال: «إن خيارات التكنولوجيا التي وفرها القائمون على التحدي، سهلت الوصول إلى المواد القرائية المتنوّعة، وتمكّن الطلاب والشباب الصغار من توظيف مهاراتهم الرقمية في إثراء المحتوى المتوافر باللغة العربية في مختلف الموضوعات والتخصصات».

من جهتها، أكدت مديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي، أن تحدي القراءة العربي أصبح في دورته السادسة تجربة مرجعية في كيفية تنظيم فعاليات قرائية جاذبة قادرة على استقطاب أكثر من 22 مليون مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء العالم، بفضل اعتماده خيارات واسعة، رقمية وتنظيمية، تمكّن الطلبة من الوصول إلى الكتب والمواد القرائية المتنوّعة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

ونوّهت بتعاون كل الجهات والمؤسسات لضمان تنظيم ناجح لدورة جديدة من تحدي القراءة العربي، لتصل إلى أكبر عدد من المشاركين، مشيدة بحجم إقبال طلاب فلسطين على المشاركة، بما يعكس مكانة فلسطين وطلابها في المشهد الثقافي والمعرفي العربي. وتقدمت بالتهنئة للمشاركين في تحدي القراءة العربي في دولة فلسطين قائلة: «روّاد القراءة اليوم هم بُناة مجتمعات المستقبل. وتهانينا لكل من فاز وشارك في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي».

ترسيخ قيم الحوار

يهدف تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للدورة السادسة على التوالي، إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، يرسّخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، ويكرّس القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، ويحصّن اللغة العربية، ويعزّز دورها في نقل وإنتاج ونشر المعرفة والمشاركة في إثراء التقدم البشري ورفد الحضارة الإنسانية واستئناف إسهام المنطقة فيها.

1730

مدرسة على مستوى فلسطين تنافس طلبتها في الدورة السادسة لـ«التحدي».

مروان العورتاني:

«خيارات التكنولوجيا التي وفرها القائمون على (التحدي)، سهلت الوصول إلى المواد القرائية المتنوّعة».

سارة النعيمي:

«روّاد القراءة اليوم هم بُناة مجتمعات المستقبل. وتهانينا لكل من فاز وشارك في الدورة السادسة من (التحدي)».

مدرسة بنت الأزور الأساسية العُليا للبنات برام الله حازت لقب المدرسة المتميّزة.

حسني ربايعة من منطقة قباطية التعليمية حصد جائزة المشرف المتميّز.

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