الامارات | أناقة «الماكسي» على عرش الموضة

شكرا لقرائتكم خبر عن أناقة «الماكسي» على عرش الموضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود التنورة الماكسي لتتربع على عرش الموضة النسائية في موسم الصيف الحالي، لتمنح المرأة إطلالة «الهيبيز» الجذابة.

وأوضحت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الماكسي يصل طولها إلى الأرض، وتطل هذا الموسم بتصاميم متنوّعة لترضي كل الأذواق، إذ توجد موديلات أحادية اللون، ينما تزدان تصاميم أخرى بنقوش الزهور المفعمة بالرقة والأنوثة، أو تتألق بالتدرج اللوني اللافت للأنظار، أو مظهر الباتيك الجريء أو طيّات البليسيه الأنيقة.

ولمظهر أكثر رشاقة وأنوثة تأتي التنورة الماكسي هذا الموسم بقصة على شكل حرف A. وتمتاز التنورة الماكسي بتنوّع إمكانات تنسيقها، مع توب قصير أو تي شيرت أبيض بسيط أو مع قميص مربوط على شكل عقدة. وتكتمل أناقة الإطلالة بحذاء إسبادريل ذي كعب مخروطي أو صندل الجلادياتور ذي الأربطة أو بوت الكاوي بوي.

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