الامارات | منع السباحة في شواطئ بنيويورك بعد رصد أسماك قرش

شكرا لقرائتكم خبر عن منع السباحة في شواطئ بنيويورك بعد رصد أسماك قرش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منعت السلطات السباحة في شواطئ شبه جزيرة روكاواي، بعد رصد أسماك قرش قبالة ساحل كوينز، ما يحرم سكان بنيويورك ملاذاً للفرار من درجات الحرارة الحارقة.

ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن متحدث باسم إدارة المتنزهات القول إنه تم إخلاء المياه أول من أمس، عقب رصد أسماك قرش بشكل متكرر، مضيفاً أن الإدارة ستعيد فتح الشواطئ للسباحة عندما يكون الوضع آمناً.

وتجري وحدة الطيران في شرطة نيويورك عمليات مسح ومراقبة لتتبع أسماك القرش. وأصدرت الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً في خضم موجة الحر التي تجتاح المدينة والمنطقة المحيطة بها، قالت فيه إنه ليس هناك ملاذ من الحرارة في ظل رصد أسماك قرش على الساحل.

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