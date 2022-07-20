عبد الله عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد شقيقته «جانا» بـ«بيجامات الطفولة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

احتفل عبد الله دياب، نجل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاد شقيقته الصغرى «جانا»، وذلك بنشره صورة نادرة لهما، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

احتفال عبد الله دياب بعيد ميلاد شقيقته «جانا»

ونشر «عبد الله» صورة جمعته بشقيقتيه كنزي وجانا دياب، وذلك أثناء مرحلة طفولتهما، إذ ظهر الثلاثي وهم مرتدين «بيجامات» منزلية، وتجمعهم لحظات من المرح.

وخلال الصورة وجه عبد الله دياب، رسالة تهنئة خاصة لشقيقته «جانا»، قال خلالها بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا شيطانتي الصغيرة، أنا أحبك».

كنزي دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

كما احتفلت كنزي دياب أيضا بعيد ميلاد شقيقتها جانا دياب، بنشرها عدد من الصور التي جمعتهما ما بين مرحلتي الطفولة والشباب، وكذلك مقطع فيديو جمع بينهما في مرحلة الطفولة، إذ ظهرا في أعوامهما الأولى من العمر.

وتحتفل جانا عمرو دياب بعيد ميلادها الحادي والعشرين اليوم، وخلال السطور التالية، نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:

- مواليد عام 2001.

- الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» نصف مليون شخص.

- تهوى الغناء وتتميز بصوت عذب وقوي، إذ تحاول السير على نهج والدها.

- تشارك متابعيها مجموعة من مقاطع الفيديو أثناء تأديتها للأغنيات المختلفة، باللغة الإنجليزية.

- قبل عدة أشهر أحيت أول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن.

- قبل أيام احتفلت جانا دياب بتخرج شقيقتها كنزي بنشرها عدد من صور وفيديوهات حفل التخرج.

- كشفت قبل أعوام أنها كانت تعاني من مرض فرط الحركة.