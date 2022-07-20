لايف ستايل

عبد الله عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد شقيقته «جانا» بـ«بيجامات الطفولة»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أبناء عمرو دياب

احتفل عبد الله دياب، نجل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاد شقيقته الصغرى «جانا»، وذلك بنشره صورة نادرة لهما، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

احتفال عبد الله دياب بعيد ميلاد شقيقته «جانا» 

ونشر «عبد الله» صورة جمعته بشقيقتيه كنزي وجانا دياب، وذلك أثناء مرحلة طفولتهما، إذ ظهر الثلاثي وهم مرتدين «بيجامات» منزلية، وتجمعهم لحظات من المرح.

252db8e6cd.jpg

وخلال الصورة وجه عبد الله دياب، رسالة تهنئة خاصة لشقيقته «جانا»، قال خلالها بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا شيطانتي الصغيرة، أنا أحبك».

كنزي دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها 

كما احتفلت كنزي دياب أيضا بعيد ميلاد شقيقتها جانا دياب، بنشرها عدد من الصور التي جمعتهما ما بين مرحلتي الطفولة والشباب، وكذلك مقطع فيديو جمع بينهما في مرحلة الطفولة، إذ ظهرا في أعوامهما الأولى من العمر.

9e6b75bb1c.jpg

e9e11dda35.jpg

001eb4a3c7.jpg

وتحتفل جانا عمرو دياب بعيد ميلادها الحادي والعشرين اليوم، وخلال السطور التالية، نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنها:

- مواليد عام 2001.

- الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» نصف مليون شخص.

- تهوى الغناء وتتميز بصوت عذب وقوي، إذ تحاول السير على نهج والدها.

- تشارك متابعيها مجموعة من مقاطع الفيديو أثناء تأديتها للأغنيات المختلفة، باللغة الإنجليزية.

- قبل عدة أشهر أحيت أول حفل غنائي لها في العاصمة البريطانية لندن.

- قبل أيام احتفلت جانا دياب بتخرج شقيقتها كنزي بنشرها عدد من صور وفيديوهات حفل التخرج.

- كشفت قبل أعوام أنها كانت تعاني من مرض فرط الحركة.

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا