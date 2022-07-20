الامارات | «كيرة والجن» يدخل رابعاً في قائمة الـ10 الأعلى دخلاً بتاريخ السينما المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كيرة والجن» يدخل رابعاً في قائمة الـ10 الأعلى دخلاً بتاريخ السينما المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل فيلم «كيرة والجن» حصد إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، إذ يواصل خطواته نحو تصدر أعلي رقم تحقق في تاريخ السينما المصرية حيث حقق أمس الثلاثاء، مليون و700 ألف جنيه ليصل لمجموع إيرادات وصلت 77 مليون جنيه في 3 أسابيع منذ طرحه يوم 30 يونيو الماضي.

وبذلك الرقم يكون الفيلم دخل قائمة أعلى 10 أفلام حققت إيرادات في تاريخ السينما المصرية، إذ يحتل حتى الآن المركز الـ4، ليحل محل فيلم «الممر» الذي جاء في المرتبة الخامسة، وبدخوله القائمة أطاح بفيلم «حرب كرموز» من القائمة تماما والتي تحتوي على:

المركز الأول فيلم «الفيلم الأزرق 2» 104 مليون إخراج مروان حامد بطولة كريم عبدالعزيز.

المركز الثاني فيلم «ولاد رزق 2» 103 مليون إخراج طارق العريان بطولة أحمد عز.

المركز الثالث فيلم «كازابلانكا» 82 مليون إخراج بيتر ميمي بطولة أمير كرارة.

المركز الرابع فيلم «كيرة والجن»77 مليون إخراج مروان حامد بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

المركز الخامس فيلم «الممر» 76 مليون جنية إخراج شريف عرفة بطولة أحمد عز.

المركز السادس فيلم «واحد تاني» 66 مليون إخراج محمد شاكر خضير بطولة أحمد حلمي.

المركز السابع فيلم «البدلة» 65 مليون إخراج محمد جمال العدل بطولة تامر حسني.

المركز الثامن فيلم «العارف» 64 مليون إخراج أحمد علاء بطولة أحمد عز.

المركز التاسع فيلم «نادي الرجال السري» 60 مليون إخراج خالد الحلفاوي بطولة كريم عبدالعزيز.

المركز العاشر فيلم «الإنس والنمس» 60 مليون إخراج شريف عرفة بطولة محمد هنيدي.

المركز الحادي عشر فيلم «حرب كرموز» 58 مليون إخراج بيتر ميمي بطولة أمير كرارة.

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