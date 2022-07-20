منة عرفة تظهر بمايوه المحجبات.. سعره مفاجأة والتقليد برخص التراب (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت الفنانة الشابة منة عرفة، مُجددًا تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها، وذلك عقب حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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منة عرفة تظهر بمايوه المحجبات

وشاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها بأحدث إطلالة صيفية لها، إذ ظهرت بمايوه المحجبات «بوركيني هادية غالب» بدرجات الأزرق، والبيبي بلو، على أحد الشواطئ الساحلية، مدونة: «كل شيء على ما يرام عندما تكون هناك أشعة الشمس؟».

وعلى الفور تفاعل معها المتابعون، وعلى رأسهم البلوجر الشهيرة هادية غالب، والفنانة الشابة مايان السيد.

هبة مجدي بمايوه هادية غالب للمحجبات

وكانت الفنانة هبة مجدي، ظهرت هي الأخيرة، من أيام، مرتدية «بوركيني» من تصميم البلوجر هادية غالب، والذي جاء بشكل أنيق باللونين «البينك» والرمادي الفاتح، إذ نال إعجاب العديد من متابعين الأولى.

سعره 3500 جنيه والتقليد برخص التراب

ومنذ طرح البلوجر الشهيرة هادية غالب، مجموعة ملابس السباحة الخاصة بها، أحدثت جدلًا واسعًا بسبب أسعارها العالية، إذ تمثل تصميم المايوه من «توب» السباحة الذي يتناسب مع الجزء العلوي من الجسم تمامًا، إلى جانب وشاح شبكي يتناسب مع ألوان ملابس السباحة يُصمم بالشكل الذي تريديه، مع «سكيرت» قصيرة، و«ليجنز» للجزء السفلي، وذلك بسعر يصل إلى 3,574 جنيه، كما تتنوع ألوانه بين الأزرق والأخضر النايلون.

ولم يمر الكثير، إلا وانتشرت هادية غالب المُقلدة، بجروبات «فيسبوك» بخصم 80%، إذ عرض أصحاب بعض «الجروبات» المايوه بسعر 380 جنيها فقط.