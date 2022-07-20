مي العيدان تهاجم شيرين عبدالوهاب: كنتي مبسوطة بمعاملة حسام حبيب 4 سنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة شيرين عبد الوهاب بشأن تصريحاتها الأخيرة عن خلافاتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، والكشف عن تعرضها للإهانة والسحل وشعورها بالأذى النفسي، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها، ليلة أمس، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها «كلمة أخيرة»، المعروض عبر شاشة ON الفضائية.

مي العيدان تفتح النار على شيرين عبد الوهاب

ومن ناحيتها نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع الفيديو الخاص بالمداخلة الهاتفية لـ شيرين مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ووجهت تعليقا هجوميا للأخيرة.

وخلال تعليقها قالت مي العيدان: «والله مادام استمريتي معاه 4 سنوات بهذه الطريقة، يعني أنتي مبسوطة على المعاملة».

تصريحات شيرين ضد حسام حبيب

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال تصريحاتها، إنها تعرضت للتعدي بالضرب والسحل على يد طليقها حسام حبيب، كما أنها اضطرت للكذب أمام جمهورها في تصريحاتها السابقة لمحاولة منها في تجميل صورته، قائلة: «عايزة استغفر ربنا على الكذب اللي أنا كذبته عشان أحسن صورة حسام، والكذب أكتر حاجة ربنا مش بيحبها، حسام حبيب هو اللي حلق لي شعري، وسحلني على الأرض وبهدلني»، مشيرة إلى أنها ترغب في الحصول على حقها منه.

سر ظهور شيرين عبدالوهاب مع لميس الحديدي

وكشف مصدر رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، عن سر حديث الفنانة شيرين عبدالوهاب مجددا عن طليقها حسام حبيب، مساء أمس، أن السبب هو استغاثة الفنانة بالإعلامية لميس الحديدي، للحديث على الهواء: «طلبت وقت إذاعة الحلقة إنها تدخل هاتفيًا وتتكلم عن اللي حصلها وعن أحدث مشكلة وخلاف مع حسام حبيب».