الامارات | السعودية.. الأمن العام يعتقل صاحب فيديو "التطاول على الذات الإلهية"

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الأمن العام يعتقل صاحب فيديو "التطاول على الذات الإلهية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو "يتطاول على الذات الإلهية" وأثار موجة غضب بين سعوديين طالبوا باعتقاله عبر وسم "نطالب بالقبض على جسار الوادعي" على تويتر.

وبعد ساعات قليلة من انتشار وسم المطالبة بالقبض على الوادعي، تحركت السلطات السعودية وأعلنت اعتقاله.

وقال الأمن العام السعودي إن شرطة محافظة ظهران الجنوب في منطقة عسير "قبضت على مواطن لتطاوله على الذات الإلهية".

وقالت إنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأحالته إلى جهة الاختصاص.

وظهر هذا الشخص في فيديو مليء بالشتائم والكلمات النابية التي طالت الذات الإلهية والمقدسات الإسلامية والشعب السعودي.

ولم يعرف السبب الذي دفع الشخص إلى هذا الفعل، لكن الأمن العام قال إن الإجراءات والاستدلالات التي قام بها أثبتت أنه "يعاني من اعتلالات نفسية".

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