من «الديب» لـ«عايدة رياض».. قضية نيرة أشرف لا تنتهي منذ النطق بالحكم على قاتلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تكاد تكون هي الأكثر جدلا في الأعوام الماضية، كما أنها صاحبة أسرع حكم قضائي، وذلك بسبب بشاعة تفاصيلها، بعدما أقدم شاب يدعى محمد عادل على قتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، انتقاما منها بسبب رفضها الارتباط منه عدة مرات، ليقرر التخلص منها بدم بارد، وطعنها 17 طعنة متفرقة في أنحاء جسدها، إلى جانب نحرها أمام المارة.

تحويل أوراق محمد عادل للمفتي

وفي الأسابيع الأولى من الشهر الجاري، قضت هيئة المحكمة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«طالبة المنصورة»، بالإعدام شنقا على المتهم محمد عادل، وتحويل أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

ردود أفعال أسرة نيرة وتطورات بالقضية

ومنذ إصدار الحكم على المتهم محمد عادل بالإعدام شنقا، شهدت واقعة مقتل نيرة أشرف العديد من التطورات الجديدة، وذلك بعدما فجر المحامي فريد الديب مفاجأة لم تكن متوقعة، بقبوله رسميا الدفاع عن المتهم، المُدان بقتل طالبة جامعة المنصورة.

وكان صرح الديب لـ«الوطن» بعد صدور الحكم على المتهم محمد عادل، قائلا: «بلغني أنّه تم الحكم بالإعدام، ولدينا 60 يوما لكتابة النقض في الحكم، وسأكتب النقض خلال هذه الفترة، وربنا يسهل إن شاء الله».

مرتضى منصور يتطوع للدفاع عن نيرة أشرف

وعلى الجانب الآخر كشف مرتضى منصور، عن أنه يتطوع لتولي الدفاع بالحق المدني، عن فتاة المنصورة نيرة أشرف، إذ قال في تصريحاته لـ«الوطن»: «طالبة المنصورة اتدبحت مرتين، مرة بالسكين، ومرة بالكلام والشائعات اللي اتقالت عليها».

بلاغ جديد من أسرة نيرة أشرف

وعلى الرغم من الحكم على المتهم محمد عادل بتحويل أوراقه إلى مفتي الجمهورية، إلا أن أسرة الطالبة نيرة أشرف ما زالت تعيش حالات الذعر والقلق، وذلك بعدما قدمت الأسرة بلاغا جديدا قبل أسابيع قليلة، إلى الأجهزة الأمنية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اتهمت خلاله أحد الأشخاص بتوجيه رسائل تهديد إلى شقيقة المجني عليها «هدير»، بأنها ستلقى نفس مصير شقيقتها «نيرة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتطبيق «ماسنجر».

ووفق ما جاء في بلاغ والد «نيرة أشرف عبدالقادر» أن ابنته الأخرى «هدير» فوجئت بأحد الأشخاص، يٌدعى «عمر ك.»، يقوم بتهديدها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متواعدا بأنه سيفعل بها مثل ما فعل المتهم «محمد عادل» مع شقيقتها «نيرة»، وذلك لقيامها بالدفاع عن شقيقتها عبر صفحتها الشخصية، إذ اعترض على منشوراتها، وأرسل لها رسائل اعتراض، فرفضت شقيقة «نيرة» اعتراضه، وأصرت على منشوراتها، فأرسل لها تهديدات مكتوبه عبر تطبيق «ماسنجر».

رد فعل غريب من شقيقة نيرة أشرف

وما إن انتشرت حالة من الجدل مرة أخرى بشأن تلقي «هدير» شقيقة نيرة أشرف، تهديدات مثلما تعرضت له شقيقتها من قبل، إلا أنها فاجئت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بغلق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعدم إظهاره لدون أصدقائها.

حقيقة صاحب التيشيرت الأصفر في واقعة نيرة أشرف

حالات الجدل تحيط بكافة جهات القضية وأطرافها، فخلال الأيام الماضية كشفت كاميرات المراقبة بمحيط موقع الجريمة أمام جامعة المنصورة، وجود شخصا مرتديا تيشيرت باللون الأصفر، يسير إلى جوار المتهم محمد عادل، وذلك قبيل لحظات من إقدام الأخير بقتل نيرة أشرف، وسرعان ما ربط البعض بين تواجد هذا الشخص المجهول إلى جانب المتهم في تلك اللحظة.

وسرعان ما علق محمود التراس، ابن خال الطالبة نيرة أشرف، موضحا أن هذا الشخص كان أحد المواطنين المارين أمام أسوار جامعة المنصورة ولا علاقة له بالواقعة، وجرى استدعاؤه والتحقيق معه، وتبين أنه ليس له علاقه بالواقعة أو صلته بالقاتل.

عايدة رياض تكشف حقيقة اشتراكها في عمل فني مع نيرة أشرف قبل وفاتها

جدل آخر، تسبب في حدوثه المخرج مؤمن نور، بعدما أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن نيرة أشرف كانت ستشارك في عمل فني أمام الفنانة عايدة رياض، وكانت ستقوم بدور ابنة الفنانة في الفيلم، على حد زعمه.

وردت عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنها لا تعرف من هذا المخرج، ولا كانت تعلم اسم نيرة أشرف قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها تتواجد بدولة العراق، وليست في مصر.