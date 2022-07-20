إزاي تنهي علاقة بشياكة وتكون النهايات أخلاق.. «ماتعمليش زي شيرين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصريحات نارية أدلت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس، جاءت بمثابة الصدمة للعديد من متابعيها، وذلك بعدما كشفت عن الأذى النفسي الكبير الذي تعرضت له على يد طليقها المطرب حسام حبيب، ما جاء متناقضا مع تصريحاتها السابقة، بأنها ما زالت تحبه رغم اندلاع الخلافات بينهما، لكنها عاودت تجديد الحديث عن خلافاتهما مع كشفها عن تعرضها للإهانة والضرب منه، وترغب في الحصول على حقها منه.

وسرعان ما تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الأولى، إذ علق البعض بسخرية أن «النهايات أخلاق»، لذلك نقدم بعض النصائح للسيدات التي تتعرض لإنهاء العلاقات مع الطرف الآخر، للتعرف على كيفية إزاي تنهي علاقة بشياكة.

تدب الخلافات والأزمات بين العديد من الأزواج، لكن هناك بعض النصائح التي يجب التعرف عليها لمعرفة إزاي تنهي علاقة بشياكة، تطبيقها لعبارة النهايات أخلاق بالفعل.

إزاي تنهي علاقة بشياكة تطبيقا لعبارة النهايات أخلاق

وحسب ما كشف موقع verywellmind، أنه يمكن إنهاء العلاقة بشياكة مع الطرف الآخر، من خلال النصائح الآتية:

1- المواجهة بدلا من الرسائل

في حال رغبتك لإنهاء العلاقة مع الطرف الآخر، يجب عليك القيام بالأمر وجها إلى وجه، بدلا من إرسال الرسائل النصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى تتمكن من كشف كافة المشاعر التي بداخلك أمام الطرف الآخر.

2- كن أمينًا ولا تعطي الكثير من التفاصيل

يجب الكشف عن السبب الحقيقي خلف رغبتك في إنهاء العلاقة، لكن مع توخي الحذر في الكشف عن التفاصيل التي يمكن أن تسيء إلى الطرف الآخر.

3- تجنب اللوم

ما دمت في حالة رغبة لإنهاء العلاقة بشياكة وجعل النهايات أخلاق، يجب عليك عدم إلقاء اللوم على الطرف الآخر في أي أمر، حتى وإن كان معك الحق في ذلك.

4- لا تستسلم للحجج والأعذار

في حال إقدامك على قرار إنهاء العلاقة مع شريك حياتك، يجب ألا تستسلم للأعذار التي يقدمها لك، وذلك حتى لا تمنحه شعورا كاذبا بالأمل.

5- إظهار التعاطف

كما ينبغي عليك أيضا إظهار التعاطف مع الطرف الآخر عند إنهاء العلاقة بشياكة، وذلك حتى لا يشعر بأنها قاسي القلب.

تصريحات صادمة من شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب

وخلال مداخلة هاتفية لها ليلة أمس، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها «كلمة أخيرة»، المعروض على شاشة «ON» الفضائية، كشفت شيرين عبد الوهاب، عن الأذى النفسي الكبير الذي تعرضت له خلال فترة زواجها من المطرب حسام حبيب.

كما أوضحت شيرين خلال تصريحاتها، أنها تعرضت للتعدي بالضرب والسحل على يد طليقها حسام حبيب، واضطرت للكذب أمام جمهورها في تصريحاتها السابقة لمحاولة منها في تجميل صورته، قائلة: «عايزة استغفر ربنا على الكذب اللي أنا كذبته عشان أحسن صورة حسام، والكذب أكتر حاجة ربنا مش بيحبها، حسام حبيب هو اللي حلق لي شعري، وسحلني على الأرض وبهدلني»، مشيرًة إلى أنها ترغب في الحصول على حقها منه.