هل تواجه شيرين عبدالوهاب مصير أمبر هيرد؟: حسام حبيب يسير على خطى جوني ديب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مابين «حبه جنة أنا عيشت فيها» وحتى «حبته عقربة مش لاقية حتة تنام فيها» اختصرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بلسانها الحاد، وهجومها اللاذع علاقتها وتفاصيل حياتها مع زوجها السابق حسام حبيب، فعقب سنوات من تبادل كلمات الحُب والغزل، وحديث عن العوض والسند، وثقتهما الصور التذكارية والرومانسية خرجت الفنانة الشهيرة تفتح النار على زوجها السابق، وتصفه بالكلمات والتهم النابية، على مرأى ومسمع الجميع، في آخر تصريحاتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

هجوم لاذع من شيرين عبدالوهاب ضد حسام حبيب

تصريحات نارية، تلفظت بها الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضد زوجها السابق حسام حبيب، كان على رأسها اتهامه بتعنيفها وسحلها، بل واعتماده ماديًا على أموالها، دفعت الأخير للرد عليها، مؤكدًا أنه يدافع عن نفسه وحقه قانونيًا وبالمستندات، دون كلام مرسل مثلما فعلت الأولى.

وهنا يتذكر جمهور الفنانة محاكمة جوني ديب وأمبر هيرد الشهيرة، التي بدأت باتهامات «أمبر» ضد الأخير بتعنيفها، إلا أن الوثائق والمستندات اثبتت ادعاءاتها وبراءة الأخير، عقب سنوات من تصديق روايتها المزعومة.

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حسام حبيب صار على نهج جوني ديب: معايا وثائق

وعلى النقيض تمامًا، وربما على نهج الفنان العالمي جوني ديب، الذي وقع ضحية اتهامه بالعنف ضد زوجته الفنانة أمبر هيرد، حتى نصفته المحكمة، رد حسام حبيب، على ما أثارته زوجته السابقة، قائلا: سأرد باستخدام الوثائق، لأن هذه الاتهامات «ميتسكتش عليها»، موضحا أنه كان يلتزم الصمت طوال الفترة الماضية، لأن بينهما حياة، وكانت زوجته، ويصون العشرة في البداية والنهاية.

وأوضح«حبيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية، وسيرد بشكل رسمي للإعلام، مستخدما الوثائق.

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وعقب إعلان حسام حبيب عن المستندات التي من المقرر اللجوء لها قانونيًا، أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيان رسمي، صادر من مكتب محاميها ياسر قنطوش، أنها ستقاضيه، مؤكدة: «جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك جرى توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه حسام حبيب».

ويستعد جمهور الثنائي لمبارزة قانونية بين شيرين عبدالوهاب، وزوجها السابق حسام حبيب، تفصل بينهما المستندات والوثائق، على نهج جوني ديب وأمبر هيرد.

ما هي قضية جوني ديب وأمبر هيرد؟

وكانت هيئة المحلفين في فيرجينيا، أنصفت جوني ديب، مؤخرًا، على زوجته السابقة آمبر هيرد، إذ قضت بأن مقال طليقته، الذي اتهمت فيه ديب، بالعنف المنزلي عام 2018، كان تشهيريا، ليستعيد سمعته مجددًا، وتعود القصة، عندما ارتبط جوني ديب، بـ أمبر هيرد من 2015، وحتى 2017، إذ خرجت الأخيرة وهي تتهمه بالإساءة إليها وضربها، بعدما قامت بنشر مقال بصحيفة «ذا صن» في 2020، مؤكدة أنه يسيء معاملتها، ليقرر الأخير مقاضاتها بسبب التشهير به، مُطالبًا التعويض عن حقه.