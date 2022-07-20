سر ظهور شيرين عبدالوهاب مع لميس الحديدي.. استنجدت بها لهذا السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب، يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شنت هجومًا لاذعًا على الفنان حسام حبيب خلال مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس، الثلاثاء.

وعلى الرغم من إعلان الطلاق منذ أشهر، والحديث عن زيجتها التي وصفتها بالسرطان تارة، وباستمرار مشاعرها بالحب نحو الأخير تارة أخرى، عادت شيرين عبدالوهاب مُجددًا، تطلق العنان للسانها بهجوم وكلمات قاسية نحو الأخير، كاشفة عن أسرار زيجتهما التي استمرت لسنوات قليلة.

لماذا ظهرت شيرين مرة أخرى؟

وعلى الفور، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن سبب ظهور الفنانة من جديد، والحديث مرة أخرى عن الانفصال، بشكل هجومي لاذع، خاصة إنها ظهرت من قبل مع عدد كبير من الإعلاميين وعلى رأسهم صاحبة السعادة، إسعاد يونس، دون هذا الهجوم، فما سر تدشينه مع الإعلامية لميس الحديدي؟.

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سر ظهور شيرين عبدالوهاب مع لميس الحديدي

وأكد مصدر رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، سر حديث الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن حسام حبيب مُجددًا، مساء أمس، أن السبب هو استغاثة الفنانة بالإعلامية لميس الحديدي، للحديث على الهواء: «طلبت وقت إذاعة الحلقة إنها تدخل هاتفيًا وتتكلم عن اللي حصلها وعن أحدث مشكلة وخلاف مع حسام حبيب».

محاولة الاستيلاء على العربية السبب

وأشار المصدر، إلى أن آخر خلاف بين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وزوجها، هو محاولته الاستيلاء على سيارته أمس، التي أوضحت «شيرين» إنه نوى الاستيلاء عليها واتهامها بسرقتها، رغم تسديدها هي لثمنها كاملًا، قائلة: «جبت عربية وكتبتها باسمه، راح باعت ناس تسرقها من قدام بيتي، وكان عايز يعملي محضر أني سرقت العربية».