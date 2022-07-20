مفاجآت علاقة شيرين وحسن أبو السعود.. وقف جنبها زمان فتطاولت عليه في حياته ومماته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا كنت زي البدر ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبو السعود» كلمات كالرصاص أطلقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية، أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، حول علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، محاولة إبراز مدى التغير الطارئ على مظهرها بسبب فشل زيجتها، ليطول لسانها الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، ربما بدافع التنمر أو السخرية، أو حتى بعفوية زائدة لم تدرك معناها أو عواقبها، قائلة: «أنا شكلي بقى زي حسن أبو السعود».

لم يمر الكثير لتنتشر التصريحات ككرة الثلج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أسرة الراحل لتوبيخ الفنانة دفاعًا عن أبو السعود، الذي تبنى «شيرين» فنيًا منذ سنوات، إلا أن الأخيرة تطاولت عليه بحياته وبعد مماته.

علاقة شيرين وحسن أبو السعود.. وقف جنبها زمان

تعود علاقة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، والفنانة شيرين عبد الوهاب لأكثر من 19 عامًا، بعدما تقدم المنتج نصر محروس إلى الموسيقار حسن أبو السعود ليدعمها فنيًا، بصفته صانع للنجوم الصاعدة، إذ قدم لها حينها، واحدة من أشهر أغانيها «ما تجرحنيش» عام 2003، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات، قبل أن تعود «شيرين» مؤخرًا تصف أداءها للأغنية بالندم، التي كتبها بهاء الدين محمد ولحنها حسن أبو السعود.

وكانت رشا، ابنة الموسيقار الراحل لـ«الوطن» قد تحدثت عن تفاصيل علاقة الثنائي، عقب وفاة والدها: «علاقة والدي بالفنانة شيرين عبد الوهاب بدأت من قبل ظهور أغنيتها الشهيرة آه يا ليل، وكنت دوما في منزلها، وكنت أشاهد والدي وهو يشجعها على الغناء وينمي موهبتها، ولكن بعد مشكلة النقابة ونصر محروس، تغير الوضع بسبب أن والدي ساند نصر محروس لأنه رأى أن الحق معه، ووالدي وأسرتنا أخذنا موقفا من شيرين بسبب ما فعلته في تلك الفترة تجاه أبي الذي كان قد حزن بشدة بسبب ما قالته في حقه».

شيرين عبد الوهاب تتطاول على الموسيقار الراحل بحياته: بياخد الفلوس لنفسه

لم يستمر التبني طويلًا، بعدما اندلعت الأزمة بين شيرين ونصر محروس في 2004، بسبب مخالفتها لبنود العقد، بالتوازي مع اتهام حسن أبو السعود بصفته نقيب المهن الموسيقية وقتها، بالتهرب من تسديد مستحقات النقابة التي بلغت أكثر من 250 ألف جنيه، لترد الفنانة متهمة الأخير بالحصول على مبالغ مالية لنفسه بعيدا عن النقابة، ما أثار غضبه، وقرر إيقافها عن العمل.

شيرين عبد الوهاب تتطاول على الموسيقار بعد مماته

في الأخير لم تتوقف شيرين عن التطاول رغم الممات، بعدما وصفت ما حدث لها إثر فشل زيجتها، لتغير مظهرها من «بدر منور لـ حسن أبو السعود»، ما أثار نوبة غضب واسعة ضدها.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قدمت اعتذارًا رسميًا إلى أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بعد تصريحاتها الأخيرة، مؤكدة في تصريح خاص لـ «الوطن» أنها لم تقصد أبدا الإساءة إلى الموسيقار الراحل أو إهانته لذلك وجب عليها الاعتذار إلى أسرته.