البلوجر مروة حسن تتحدث عن حياتها كأم: بخاف أبعد عنهم حتى وهما نايمين (صور)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر البلوجر والأنفلوسر ومصممة الأزياء مروة حسن، واحدة من أكثر الشخصيات التي تمتلك شعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول دائما التواصل مع متابعيها ومشاركة روتينها اليومي، عبر حساباتها، فضلا عن تميزها بمستوى راق في الأناقة والظهور بشكل جذاب، لتقدم نصائح عديدة للفتيات بشأن الملابس المميزة والأدوات التي تجعلهن يبدين بشكل مختلف فضلا عن تنسيق الألوان، ومن ثم بعد أن أصبحت ركزت في حديثها عن أساليب التربية الحديثة للأطفال، بعدما رُزقت بطفلين.

الأمومة تغير حياة مروة حسن

البلوجر ومصممة الأزياء، مروة حسن، تحدثت خلال منشور حديث لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن حياتها كأم، إذ شاركت عددا من الصور التي جمعتها بأطفالها، وأرفقت تعليقا قالت به: «مش عارفة ليه بقيت حساسة زيادة عن اللزوم من ساعة ما بقيت أم وأنا طول الوقت عايزة أحضنهم ومبعدش عنهم».

ربما اختلفت حياة البلوجر ومصممة الأزياء مروة حسن، بعدما رُزقت بمولودها الثاني، إذ زادت مسؤوليتها تجاههما: «بعد التاني والموضوع زاد عشان أوزن بين الاتنين لو حضنت ده بجري أحضن ده ولو حميت ده و ضهري وجعني باجي علي نفسي، وبقول يعني هكسل وهتعب مع ده بقت طول الوقت أعصابي تعبانة وخايفة أبعد عنهم حتي وهما نايمين أخاف حد فيهم يصحي ويعيط ومسمعهوش».

صعوبات تواجه مروة حسن

البلوجر والأنفلونسر مروة حسن، تحدثت عن الصعوبات التي تواجهها، وتعرقل حياتها في مجال الموضة، إذ تقول: «بقيت مش عارفة أشوف نفسي عشان سواء صاحيين أو نايميين وأنا جنبهم حتي لو هموت وأنام وواحد فيهم صاحي ببقي عايزة أقعد مع كل واحد شوية لوحده عشان أديله وقته معايا، علي قد ما أنا مستنية يكبروا شوية عشان ارتاح علي قد ما هيوحشني الوقت ده ونومهم في حضني وارتباطهم بيا بفضل أدعي ربنا يقويني عشان أقدر أكمل المهمة دي الأمومة فعلًا مش ساهلة بس مستهلة».