تصريحات متناقضة لـ شيرين عبدالوهاب.. من «لسه بحبه» لـ«بجمل صورته عشان أرتاح منه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سادت حالة من القلق على جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب عند أول ظهور لها وهي حليقة الشعر، عقب تداول أخبار انفصالها عن الفنان حسام حبيب، قبل فترة وجيزة، حتى خرجت لتطمئنهم خلال مداخلة هاتفية بالتلفزيون وتعبر عن حبها الذي لم يتغير تجاه زوجها رغم من وجو خلافات بينها وبين زوجها الأسبق إذ قالت: «لسه بحبه يا عمرو»، ولكن بعد مرور أسابيع قليلة ظهرت لتتحدث بطريقة مغايرة تماما، لتتناقض تصريحاتها عنه.

وسبق أن خرجت الفنانة شيرين عبدالوهاب لتطمئن جمهورها خلال تصريحات تلفزيونية، إذ قالت حينها أن زوجها السابق حسام حبيب «من أنظف رجال العالم»، على حد وصفها، مؤكدة أنه رغم الخلاف يحبها أكثر من نفسه ولا يستحق القسوة والاتهام التي ألقاها عليه البعض، وفقا لحديثها بحديثها التلفزيوني، وذلك عقب انتشار شائعات عن أنه السبب لظهورها وهي حليقة الشعر بعد انتشار أنباء انفصالهما.

علاقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وبعد فترة وجيزة، خرجت بتصريحات جديدة صدمت المتابعون وجمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أن أدلت بها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»، مساء أمس، إذ عبرت المطربة عن مدى الأذى النفسي الذي تسبب فيه زوجها حسام حبيب خلال فترة ارتباطهما.

وبدأت حديثها بالاعتذار إلى الجمهور الذي طالما كانت تكذب عليه في تصريحاتها السابقة: «عايزة استغفر ربنا على الكذب اللي أنا كذبته عشان أحسن صورة حسام، والكذب أكتر حاجة ربنا مش بيحبها، حسام حبيب هو اللي حلق لي شعري، وسحلني على الأرض وبهدلني»، مشيرًة إلى أنها ترغب في حقها منه.

شيرين عبدالوهاب: كنت بجمل صورته عشان أرتاح منه

ورغم تعبيرها بالامتنان دائمًا إلى أهل الفنان حسام حبيب انقلبت الصورة رأسًا على عقب، إذ قررت أن تخرج عن صمتها في تصريحاتها الأخيرة، قائلة: «كنت متكفلة بمصاريف بيت أهله، أهله باصين ليا في كل حاجة، وهو مش بيشتغل، حسام عاطل بالوراثة، أمه كانت بتقولي على نجاحي أشمعنا ابني».

علاقة «توكسيك»

حالة نفسية صعبة وصلت لها الفنانة شيرين عبدالوهاب، تسببت في طلبها العلاج من آثار العلاقة «التوكسيك»، على حد وصفها، التي وضعت داخلها، إذ كانت في دائرة مغلقة فقط مع شخص لا يشغل باله سوى حب الامتلاك لها: «أنا أستاهل الضرب عشان كدبت وقولت مش بياخد مني فلوس، أنا بعتذر للناس أنا أسفة عشان كدبت، وهتعب عشان أرجع شيرين»، مؤكدة أن علاقتها بطليقها حسام حبيب لم تكن حب: «علاقتي بحسام عمرها ما كانت حب».