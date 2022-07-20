أخطاء تقع فيها الأمهات والأطفال خلال الصيف.. استشاري جلدية يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة وتحذيرات للأمهات بشأن بعض العادات الخاطئة التي يقمن بها في فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع الحرارة والرطوبة، التي يمكن أن تؤثر بالسلب على الصحة خاصة الأطفال، أثناء تواجدهم في المصايف وحمامات السباحة.

وحذر الدكتور هاني الناظر، السيدات وربات المنازل من بعض الأخطاء التي يقمن بفعلها ربما تكون سببا في الحالة الصحية التي يعيش فيها البعض في التجمعات وأثناء الذهاب للعمل، إذ يمكن أن يتأثر الجسم بسبب فقده كميات زائدة من الماء والملح بفعل العرق، فضلا عن إمكانية التعرض للإصابة بضربات الشمس، والتي يمكن أن يحدث على إثرها مضاعفات شديدة.

دكتور جلدية يحدد أخطاء تقع فيها الأمهات

يعتبر ارتداء الملابس الداكنة وغير القطنية نهارا، من أكثر الأشياء التي تقع فيها السيدات، التي حذر منها الدكتور هاني الناظر، خلال فصل الصيف، كما يعد الوقوف تحت أشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، دون غطاء للرأس كالحجاب أو ارتداء الكاب أو قبعة، من المحاذير أيضا الذي حذر منها استشاري الجلدية.

الاستحمام بالماء الساخن وتناول الأطعمة الدسمة

كما حذر من الاستحمام بالماء الساخن، الذي يؤثر بالسلب على الجسم بالتزامن مع ارتفاع درجة حرارة الجو، كما أكد على الأضرار الوخيمة التي يتعرض لها الجسم حال الجلوس المباشر أمام المراوح وأجهزة التكييف، التي يفضل الكثير التواجد بجانبها للتخلص من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

ربما يلجأ البعض خاصة السيدات إلى تناول الأطعمة الدسمة والحلويات المصنعة، وهو ما حذر منه كونها تؤثر على الصحة العامة والبشرة، كما أكد الدكتور هاني الناظر، على ضرورة شرب المياه بقدر كافِ حتى يمد الجسم بالطاقة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، كما نصح بعدم ارتداء الأحذية فترات طويلة متواصلة دون تهوية القدمين.