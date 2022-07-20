الامارات | وفاة 500 شخص بسبب الحر الشديد في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 500 شخص بسبب الحر الشديد في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، خلال رحلة إلى أراغون، المنطقة الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق، أن موجة الحر التي ضربت إسبانيا لنحو عشرة أيام تسبّبت في مقتل أكثر من 500 شخص.

وأضاف: "خلال موجة الحر، توفي أكثر من 500 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب بيانات"، في إشارة إلى تقديرات الوفيات الزائدة التي نشرها معهد الصحة العامة.

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