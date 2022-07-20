نفسي يضع روشتة لإنقاذ السيدات من علاقة «توكسيك».. متبقيش زي شيرين عبدالوهاب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ما زالت الفنانة شيرين عبدالوهاب تتصدر حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة، إذ قلبت الصورة التي رسختها في أذهان البعض بشأن قصة حبها القوية مع الفنان حسام حبيب، إذ صرحت أنه لم تجمعهما علاقة حب، ولها العديد من الآثار السلبية على صحتها والتي تحتاج إلى الخضوع لعلاج للتخلص منها، قائلة: «علاقتي بحسام عمرها ما كانت حب، ومحتاجة أتعالج من آثارها».

تدهور الحالة النفسية لشيرين عبدالوهاب

تصريحات صادمة أدلت بها الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديد عبر برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «ON» الفضائية، مساء أمس، إذ أحدثت كلماتها حالة من القلق لدى الكثير من السيدات اللايي وقعن في نفس التجربة، لذا تواصل «هن» مع طبيب نفسي لتحديد علامات التواجد داخل علاقة سامة.

علامات التواجد في علاقة سامة

وقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية خلال حديثه لـ«هن»، أن العلاقة العاطفية السامة منهكة ومستنفذة للطاقة، ومستغلة، وقائمة على الصراع، والتصادم، ومساحة الاختلاف بها أكبر من التوافق والملائمة.

وتفتقد العلاقة السامة لوجود السلام والراحة النفسية، المشاركة، وتتعاظم بها النرجسية والأنانية، الكذب، الخديعة، بالإضافة إلى الإيذاء الممنهج مع تكرار المواقف، بحسب حديث الاستشاري النفسي، مضيفا أنها تعكر صفو الحياة: «عبارة عن بدايات حلوة وبتروح بتتحول لأذى»، بينما يكون لها العديد من الأشكال، مثل الشخص السيكوباتي الذي يلخص مقولة: «اسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب».

وتابع أنه من أشكالها أيضًا الارتباط بشخص نرجسي، ونطلق عليه «مصاص دماء»، يأخذ كل مكتسبات الطرف الآخر لنفسه أو لمن يراهم يستحقون ذلك، فضلًا على طريقته في الاستغلال، ولكنه لا يشغله الإحساس والمشاعر: «بيرمي على الآخر، ويعتمد على الطرف اللي معاه في كل حاجة».

وأوضح «هندي» علامات الشخص السام أيضًا والتي تتمثل فيما يلي:

- الكذب.

- الخداع.

- تحويل الطاقة الإيجابية في العلاقة.

- يفتقد الثقة في نفسه، وبالتالي في الآخر.

- يحول أجواء الحياة إلى جفاء.

ونصح استشاري الصحة النفسية السيدات إلى عدم ضياع أوقاتهن مع الأشخاص الخاطئة، وعند ظهور العلامات المذكورة سابقًا، يلزم التوقف عند التواجد بمثل هذه العلاقات والابتعاد عنها سريعا حتى لا تستنزف مشاعرهن وطاقتهن: «بتكون ماسك الهوا بإيديك».