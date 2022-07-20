«توكسيك وريد فلاج» أسماء العلاقات العاطفية المعقدة.. شيرين عبدالوهاب وصفت طليقها بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من المصطلحات الجديدة التي تخص العلاقات العاطفية بدأت في الظهور من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الحالية، تعلقا على العلاقات المعقدة التي زاد الحديث عنها عبر الإنترنت، ليتجدد الحديث عنها مع مداخلة الفنانة شيرين عبدالوهاب، الهاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، بشأن العلاقات السامة أو ما يُتداول باسم «العلاقة التوكسيك»، إذ قالت خلال البرنامج: «حبه سام توكسيك، مثل السرطان لابد التخلص منه».

كما تحدثت شيرين عبدالوهاب، عن الآثار النفسية التي تعرضت لها جراء علاقتها بالفنان حسام حبيب، إذ قالت:«الناس كانت عارفة إني بجمل فيه وبكدب عليهم بسببه، مكنتش عايزة أتهزم ولا أدمر، لقيت نفسي من بعد كورونا بدمر، لقيته إنسان مودي جدا، خسرني كل الناس من أولهم أخويا وأمي وأصحابي والشغالة بتاعتي والسواق، حسسني إن في مؤامرات بتحصل علشان منكونش مع بعض، لازم يتعالج نفسيا، عنده حب الامتلاك، ابتزاز من كل شيئ، بينكد عليا من أقل شيء، ببقى تريند وفي خناقة في البيت».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، المصطلحات الجديدة التي انتشرت في العلاقات العاطفية، بعدما تحدثت عنها الفنانة شيرين عبدالوهاب، وفق موقع Bustle:

التوكسيك

العلاقة التوكسيك، هو مصطلح إنجليزي للتعبير عن الشخص السام وهو نوع غير سوي، وعادةً ما يسبب الأذى لمن حوله، تتجمع فيه الكثير من الصفات السيئة، فضلا عن كونه نرجسيا لا يحب إلا نفسه، ويخلق الكثير من المواقف للتلاعب بمن حوله سعيا وراء المصالح الشخصية، فضلا عن كونه شخص كثير الثرثرة والنميمة، ويزعج من حوله ويحاول إفساد سعادتهم وتقييد حرياتهم، مع القدرة على الابتزاز العاطفي والاستغلال.

الريد فلاج

يعتبر مصطلح الريد فلاج، ليس بجديد، إذ ذاع انتشاره بصفة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الفتيات والشباب، خلال الفترة الماضية، ويعتمد استخدامه على اكتشاف صفات سيئة في الشخص الذي تتحدث معه أو ترتبط به، وكان شرح أحد المتابعين المفهوم الصحيح، إذ قال: «شرح مبسط لـ ريد فلاج يعني عليه علامة حمرا لازم تقلق منها ده معنى الكلمة الحقيقي يعني مثلًا شخص فيه صفة وحشة بنقول دي ريد فلاج أو ببساطة في مشكلة معينة لازم تاخد بالك منها».

الإكس

بينما مصطلح أصبح متداول بين الفتيات والشباب، يطلقه البعض على الشخص السابق في العلاقة، بعد انقطاع العلاقة بين الطرفين، فيصبح كل منهم في حياة الآخر مجرد إكس.

الكراش

يعتبر مصطلح الكراش، هو كلمة يستخدمها الفتيات والشباب، فيما بينهم تعبيرا عن حبهم لشخص ما، لا تربطهم علاقة عاطفية من طرف واحد، الذين يحبون في صمت ولا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم للطرف الأخر.