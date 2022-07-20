تريند شيرين عبد الوهاب يشعل جروبات البنات والصفحات المغلقة.. «جرح تاني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، محرك البحث «جوجل» والتريند، بعد مداخلتها الهاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، بعدما تحدثت عن كواليس صادمة في علاقتها بالفنان حسام حبيب، خاصة بعدما قررت فتح النيران عليه وعلى أسرته، والحديث عن الآثار السلبية والنفسية التي عاشت بها جراء تلك العلاقة، وما ترتب عليه من آثار نفسية عاشتها بناتها أيضا، لتكن مادة خصبة للحديث بين الرواد والجمهور في مختلف الأماكن.

ربما خلقت قصة خلاف شيرين عبدالوهاب، مع طليقها الفنان والمطرب حسام حبيب، وسيلة للحديث في مختلف الأماكن، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين المجموعات المخصصة للسيدات والصفحات التي تدافع عن المرأة وبين مجتمع النسويات، فضلا عن الحديث بالمصطلحات الجديدة التي تحدد العلاقات كمصطلح العلاقة التوكسيك، والريد فلاج، الذي اقترن بحالة من السخرية عند الرواد.

أماكن تداول قصة شيرين عبدالوهاب

عبر صفحات والجروبات الخاصة بالسيدات، جرى تداول قصة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، بعد ما روته، مساء أمس الثلاثاء، خلال مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي، إذ تنتشر المنشورات من قبل السيدات، من بينها: «أنا عارفة إن موضوعها بوخ أوي بس أنا صعبانة عليا شيرين عبدالوهاب أوي مفيش إنسان في الدنيا يستحق المعاملة والإهانة دي.. أتمنى حد من أهلها يكون معاها النهارده عشان صوتها بيقول إنها في خطر.. زيها زي أي ست اختارت غلط بتتحمل نتيجة سوء الاختيار هي بشر زينا، صعبت عليا جدا لأنها كانت بتحبه فعلا وهو بهدلها الله يجازيه هو وأى راجل يظلم ست ويأذيها كده.. ملخص الموضوع هي في حاله عدم اتزان وبتاخد أدوية مهدئة واضح جدا ومحدش أبدا يحب يوصل الحالة دي فياريت الناس اللي بتحكم عليها بلاش نحكم علي شخص في الحالة النفسية دي أبدا لأن أي حد معرض يكون في موقف زي ده لا قدر الله، ربنا يعينها لأنها في الأول والآخر إنسانة قبل ما تكون شرين عبدالوهاب».

كما تحدثت الفتيات والسيدات، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن التضارب في حكايات وأقوال شيرين عبدالوهاب، فيما يخص حديثها عن الأموال الذي اكن يستولى عليها منها، إذ قالت شيرين: «كان لا يعمل، وهو شخص عاطل بالوراثة، كنت بصرف على البيت وعلى أسرته».

تفاصيل صادمة في قصة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وكانت تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن علاقتها بالفنان حسام حبيب، قائلةً:«رفع عليا السلاح، وعلى ولادي، قبلها بيومين كنا قاعدين في أوضة الاستوديو، لقيه بيطلع رصاصة وبيقولي خدي دي مني ليكي كادو، أنا غلطانة وأسف وبعتذر للناس اللي كذبت عليهم، أكيد في حياتكم في مشاكل أهم مني ومن جوازتي السودة دي، أنا ضيعت شيرين بنفسي علشان خاطر حب عمره ما كان حب، ده واحد مكانش عنده غير 3 كلمات بس في حياته، ما بيعملش غير الكذب والنفاق».