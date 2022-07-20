الامارات | استئناف رحلات المناطيد في الأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات المناطيد في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات المصرية استئناف نشاط طيران المناطيد الهوائية فوق المواقع الفرعونية في مدينة الأقصر السياحية جنوب البلاد، الأربعاء بعد يومين من تعليقها بسبب حادثة.

وكان اصطدام منطادين الاثنين أوقع جريحين إصابتهما طفيفة. ودفعت الحادثة بسلطة الطيران المدني إلى إيفاد فريق من مفتشي السلامة الجوية إلى الأقصر.

وقررت السلطات تعليق أنشطة الشركتين المشغلتين للمنطادين اللذين تعرضا للحادثة، واستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر بعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات وسلامة جميع الركاب، على ما ورد في بيان نشرته سلطة الطيران المدني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news