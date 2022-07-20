الامارات | صيادون يطعنون 30 سلحفاة مهددة بالانقراض !

شكرا لقرائتكم خبر عن صيادون يطعنون 30 سلحفاة مهددة بالانقراض ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر سكان محليون في أحد شواطئ جنوب اليابان على أكثر من 30 سلحفاة مهددة بالانقراض تنزف جراء طعنات في أعناقها وزعانفها، في حادثة هي الأولى من حيث ضخامتها، وتتجه الشكوك لتعرضها لطعنات قاتلة من صيادين.

وعثر السكان على السلاحف البحرية الخضراء التي كان بعضها على حافة الموت في شواطئ جزيرة كوميجيما في محافظة أوكيناوا الجنوبية، وكان معظمها بلا حراك ومستلقية بالقرب من شباك الصيد بحلول الوقت الذي هرع فيه موظفو متحف السلاحف البحرية المحلي لرعاية الحيوانات.

ولم تؤكد الشرطة بعد سبب طعن الحيوانات، إلا أن صحيفة ماينيتشي شيمبون اليابانية ذكرت أن صياداً قال إنها تعرضت للطعن بعدما علقت في شباك الصيادين المحليين.

وتم تصنيف جميع أنواع السلاحف البحرية تقريبًا على أنها حيوانات مهددة بالانقراض وهي مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وتعتبر اليابان أيضاً السلاحف البحرية الخضراء مهددة بالانقراض وتعمل المجموعات البيئية على الحفاظ عليها ولا سيما في مناطق أوكيناوا وكاجوشيما ، حيث تضع السلاحف بيضها غالباً.

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