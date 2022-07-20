الامارات | لم تشكراه على فتح الباب فهددهما بمسدس !

شكرا لقرائتكم خبر عن لم تشكراه على فتح الباب فهددهما بمسدس ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدد رجل يبلغ من العمر 25 عاماً امرأتين بمسدسه في ولاية كونيتيكت الأميركية، لأنهما لم تشكراه على فتحه الباب لهما، وفقا لما أفادت الشرطة المحلية.

وذكر تقرير الشرطة أنها تلقت بلاغاً بأن رجلاً صوب مسدساً تجاه زبونتين خارج متجر خاص، وقال أحد الشهود للشرطة إن رجلاً، تم التعرف عليه لاحقًا على أنه جوشوا موراي، صوب مسدسًا على امرأتين بعدما أبقى باباً مفتوحاً لهما وهن يخرجن من المتجر.

وقال الشهود – بحسب "نيوزويك" - إن موراي غضب لأن المرأتين لم تشكراه على تصرفه معهما وفقًا للبيان.

وعندما عثرت الشرطة على المتهم كان بحوزته السلاح ناري، واتهمته الشرطة بحمل مسدس دون تصريح، وبانتهاك السلام من الدرجة الثانية. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في 2 أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news