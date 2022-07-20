طريقة تفتيح البشرة الدهنية في أسبوع.. «السر في الاهتمام والترطيب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تفتيح البشرة من الأساسيات التي تبحث عنها الأنثى بشكل عام وذلك من خلال الوصفات أو اللجوء للمركبات الكيميائية، لكن الأهم من ذلك هو الاهتمام بالجلد، لذا تأتي طريقة تفتيح البشرة الدهنية في أسبوع من خلال معالجة أسباب اسمرار البشرة من الأساس والهالات السوداء التي تظهر تحت العينين وغيرها، لذا يقدم «هن» أهم النصائح في طريقة تفتيح البشرة الدهنية، وفقا لموقع style crazy.

طريقة تفتيح البشرة الدهنية في أسبوع

تعتبر البشرة الدهنية من أنواع البشرة التي تتعرض سريعا للاسمرار بعد تعرضها للشمس، لذا فأن بداية تفتيح البشرة الدهنية في أسبوع تبدأ من الاهتمام ببشرتك، بالخطوات التالية:

نظفي وجهك

أول نصيحة لتفتيح البشرة الدهنية في أسبوع هي تنظيف الوجه، بمجرد استيقاظك من النوم، رشي الماء الفاتر على وجهك متبوعا بالماء البارد، هذه الخطوة تعمل على مسامك، كما يؤدي غسل وجهك بالماء البارد أيضًا إلى توحيد لون البشرة، وجعلها تبدو منتعشة ونضرة، وإبطاء عملية الشيخوخة عن طريق منع التجاعيد.

شرب الماء

الخطوة التالية لتفتيح البشرة الدهنية في أسبوع هي شرب الماء، إذا كنتي تعتقدين أن أصحاب البشرة الدهنية لا يحتاجون إلى الترطيب، فأنتِ مخطئة، شرب كمية كافية من الماء يساعد جسمك السموم كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، مما يجعلها مشرقة ومتوهجة.

التمرين

تعتبر التمرينات الرياضية مهمة لبشرة رائعة ونضرة، ثلاثون دقيقة من تمارين الكارديو كافية لفتح المسام المسدودة وتنشيط أنسجة الجلد، كما أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين الدورة الدموية، وتحصل بشرتك منها على إمدادات كافية من جميع العناصر الغذائية، قد يساعد ذلك في تحسين لون بشرتك وتعزيز صحة الجلد.

قسط كافي من النوم

عند النوم ينتقل جسمك إلى وضع الإصلاح، بما في ذلك الجلد، وتلك الخطوة أهم طريقة لتفتيح البشرة الدهنية في أسبوع، تولد خلايا جديدة ويزيد من تدفق الدم إلى سطح الجلد، كما أن هذا يمنع أكياس العين والهالات السوداء، يمكن أن يؤثر قلة النوم على مظهر الجلد وربط عملية الشيخوخة.

رطبي بشرتك يوميا

رطبي بشرتك يوميًا لبشرتك الدهنية، ذلك لأن بشرتك تحتاج إلى الترطيب، وقد تعمل المرطبات كحاجز، وتخدع بشرتك لإنتاج دهون أقل، وتمنحها ملمسًا ناعمًا، لأنها تحتوي على مستحلبات تلتصق بالزيت والماء وتساعد على التغلغل بعمق في الجلد، وبالتالي تقليل الدهون على سطح البشرة.