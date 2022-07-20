الامارات | بريطانيا تحصي خسائر اليوم الأكثر سخونة في تاريخها

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحصي خسائر اليوم الأكثر سخونة في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمل رجال الإطفاء خلال الليل لإخماد حرائق الغابات وسارع المهندسون اليوم الأربعاء لإصلاح قضبان القطارات التي تأثرت بسبب الحرارة فيما استيقظت بريطانيا على تداعيات اليوم الأكثر حرا في تاريخها.

وأمس الثلاثاء كان أكثر الأيام التي عملت فيها خدمة إطفاء لندن منذ الحرب العالمية الثانية عندما تجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية للمرة الأولى، ما أدى إلى اشتعال حرائق طالت عشرات المباني في العاصمة، كما وصلت ألسنة اللهب إلى أراض عشبية جافة على جانبي خطوط السكك الحديد والطرق.

وألغيت رحلات قطارات كانت تسير من لندن حتى الساحل الشرقي لإنجلترا حتى عصر اليوم الأربعاء على أقل تقدير بعدما أدى حريق نشب بالقرب من مدينة بيتربرو بوسط إنجلترا، إلى إتلاف معدات الإشارات. كما أسفرت حرائق أخرى في شبكة القطارات عن الإضرار بالقضبان والأسلاك العلوية.

وقالت الشركة المشغلة لخطوط سكك حديد لندن: "من فضلكم لا تسافروا من لندن كينجز كروس ولا إليها اليوم" مشيرة إلى المحطة الرئيسية في العاصمة البريطانية.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه تم تسجيل درجة حرارة قياسية في منطقة كونينجسبي الواقعة وسط إنجلترا أمس الثلاثاء بلغت 40.3 درجة مئوية.

وتوقع مكتب الأرصاد أن تتراجع الحرارة كثيرا اليوم الأربعاء مع هطول أمطار في وقت لاحق.

وكانت الحكومة البريطانية دافعت عن سجلها فيما يتعلق بالبيئة، وروجت لقرارها الخاص بالوصول إلى صافي انبعاثات "صفري". إلا أن وزراء أقروا بأن الأمر قد يستغرق سنوات لتحديث البنية التحتية كي تكون قادرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

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