جينيفر لوبيز وبن أفليك يستعدان لحفل زفاف ضخم.. «أومال اللي حصل كان إيه؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة جينيفر لوبيز وبن أفليك محركات البحث والاهتمام عبر السوشيال ميديا، بعدما أعلن الثنائي زواجهما عقب علاقة دامت 20 عاما، وأصبحت قصتهما حديث الرواد والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلنا زواجهما في لاس فيغاس، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

كواليس حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

وعقب زواجهما قبل أيام، أعلنت جينيفر لوبيز وبن أفليك، إقامة حفل زفاف ضخم خلال الأسابيع المقبلة، في منزل يملكه العريس، ببلدة رايسبورو الساحلية بجورجيا، وفقا لما ذكره موقع «TMZ».

ومن المفاجآت التي ستحدث خلال حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك أنه سيتضمن احتفال خاص بمناسبة عيد ميلادها، في يوم 24 يوليو، كما ذهبت الفنانة قبل بضع أسابيع رفقة مدير أعمالها وعريسها لتنظيم حفل الزفاف، ومن المتوقع أن يستغرق الحفل بين يومين إلى 3 أيام، بالإضافة إلى حفل آخر في جزيرة سانت سيمون القريبة، التي تقع على بعد حوالي 50 دقيقة، التي تضم شواطئ ومنتجعات صحية ومنارة خلابة.

وكانت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت الكثير من الصور والفيديوهات الخاصة بـ حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك، وسط تفاعل الآلاف من المتابعين مع نبأ الزواج.

تفاصيل إطلالة جينيفر لوبيز

إطلالة أنيقة لفتت بها الأنظار، الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، أثناء ظهورها مع بن أفليك، التي سرعان من أصبحت حديث السوشيال ميديا، بعدما أعلنا تحضير حفل الزفاف، بعد خطوبة دامت لمدة 20 عاما، إذ ظهرت بفستان أبيض أوف شولدر، وطرحة طويلة، تحمل في يدها باقة من الزهور، داخل إحدى الكنائس في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، السبت الماضي.

أخذت العروس جينيفر لوبيز، صورا تذكارية مع عريسها بن أفليك، داخل سيارته الكاديلاك، وردية اللون، لتظل حتى الساعات القليلة الماضية حديث الرواد على السوشيال ميديا، منتظرين تفاصيل عن حفل الزفاف.