بعد جدل بوركيني هادية غالب.. ما الحكم الديني لارتداء المايوه الشرعي؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

في الأيام القليلة الماضية انتشرت مايوهات هادية غالب البوركيني التي أثارت الجدل بسبب أسعارها، ما كان سببا في حل الخلافات السنوية المتكررة بين البوركيني والبكيني، إلا أن السؤال الشائع في هذه الفترة هو حكم المايوه الشرعي البوركيني وهل جائز ارتدائه أم لا، لذلك يقدم «هن» في التقرير التالي حكم المايوه البوركيني، وفقا لما قاله الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والبث المباشر لدار الإفتاء.

حكم المايوه الشرعي البوركيني

بعد تصدره التريند سألت إحدى المتابعات دار الإفتاء عن حكم المايوه الشرعي البوركيني، وكانت إجابة دار الإفتاء عبر البث المباشر كالآتي: «نسبة المايوه للشرع القصة مش كدا القصة أننا نقول هذه ثياب ينطبق عليها الوصف الشرعي للحجاب وأي ثياب ينطبق عليها الوصف الشرعي للحجاب تكون حجابا»، أما عن مواصفات الحجاب أو الوصف الشرعي للحجاب فهي كالآتي: «أن تكون هذه الثياب ساترة لجميع الجسم ماعدا الوجه والكفين والقدمين أيضا على مذهب السادة الحَنفية، بالإضافة إلى أن تكون الثياب لا تشف ولا تصف الجسم ولا تكشف شيئا من الأجزاء التي يجب سترها»، أي أن المايوه الشرعي يصبح جائزا إذا انطبقت عليه المواصفات الشرعية للحجاب.

سباحة النساء في حضور الرجال

«هل يجوز السباحة بالمايوه الشرعي في حضور الرجال؟»، هذا السؤال طرحته إحدى المتابعات للشيخ ومفتي الديار المصرية السابق علي جمعة متسائلة عن حكم المايوه الشرعي البوركيني، لكنه أجابها بأنه لا يعرف ما المايوه الشرعي على حد علمه المتواضع: «أنا معرفش إيه هو المايوه الشرعي على حد علمي المتواضع ولا اعرف بكيني ولا بوركيني، أستني لما أبحث وأعرف» فهل هو يصف أو يشف أم لا، لذلك ترك الشيخ علي جمعة السؤال مفتوحاً لم يجاوب عليه.