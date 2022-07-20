كنز مدفون في الطبخ.. فوائد لا تتوقعها لـ البصل الني: عمود المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما يستخدم الصبح في الاكلات المختلفة، ويطهى على النار والحرارة، ولكن ما لا تعرفه عن البصل الني أنه كنز مدفون وهو عمود المناعة الرئيسي به عدد لا يحصى من الفوائد، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والذي أوضح في تصريحات خاصة لـ هن، أبرز فوائد البصل الني وأهميته الكبيرة الصحية بعيدا عن الحرارة.

الشروط الصحية لتناول البصل

البصل هو عمود المناعة الذي نحتاجه في كل وقت، خاصة تلك الأيام مع العدوى المنتشرة ودور البرد، وللبصل الني بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، 7 فوائد، ولكن للاستمتاع بتلك الفوائد يجب تنفيذ شروط تناوله، وأولها أن يكون فريش ولا تمسسه النار نهائيا، لأن الحرارة تقلل من قيمته الغذائية، ولا يمكن أن يحتفظ بقيمته مع وجوده على النار، وأقصى ما يمكن عمله بالبصل هو وضعه في القليل من الخل بعد غسله وتقشيره جيدا، وكذلك يمكن وضعه في سلطة خضراء، أو تناوله أخضر نئ، وفيما يلي فوائد تناول البصل غير المطهو.

فوائد تناول البصل الني

السيطرة على نسبة السكر في الدم لأن به أنسولين طبيعي

يعزز صحة القلب ويحمي من السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

يقلل نسبة الكوليسترول الضار.

يحمي من السرطان لأنه مضاد أكسدة قوي جدا يحارب الشوارد الحرة، وبالذات سرطان القولون والمستقيم.

يعزز صحة العظام ويحمي من الهشاشة لأنه غني بالكالسيوم.

يعزز صحة الجهاز الهضمي لأنه غني بالألياف ويعزز انتاج وعمل البكتريا النافعة في الأمعاء.

تحسين صحة الشعر والبشرة لغناه بفيتامينات k,c,A.

يحمي من التصبغ وتأثير أشعة الشمس الضارة، وتحفيز انتاج الكولاجين الطبيعي.

لذلك للبصل العديد من الفوائد الصحية وكذلك العلاجية للشعر والبشرة، ويحارب السرطان، ويعزز من صحة العظام.