«تشيرتات بكباسين».. موضة رجالي تشبه سالوبيت الأطفال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الفنون جنون والموضة واحدة من أشكال تلك الفنون، ويمكن أن يذهب مصممو الأزياء إلى عمل ما لا يخطر على بال أحد، مثل ابتكار شكل جديد تماما عما تعودنا على ارتداؤه، حل المشكلات المتعلقة بالملابس كذلك واحدة من أهم المشكلات التي تواجه مصممي الموضة، وعلى الرغم من أن الملابس النسئاية التي تغلف من الأسف موجودة وجرى ارتداؤها منذ قديم الأزل، إلا أن ابتكار تي شيرت رجالي بهذا الشكل أمر مختلف كليا، وفيما يلي تفاصيل تلك الموضة الغريبة للرجال.

مواصفات تي شيرتات الرجال التي تثبت من الأسفل

يباه هذا الـ تي شيرت وهي لها مواصفات معينة عبر موقع أمازون الشهير، ولكن أمازون إنجلترا، ومن بين مواصفاته إنه مصنوع من قطن + سباندكسزر، أي ليكرا، ويحتوي على أزرار محكمة اإغلاق من الأسفل، وهو عبارة عن قميص رجالي من قطعة واحدة رومبير، يجرى ارتداؤه بالضغط على زر إغلاق بأكمام قصيرة يشبه ستايل البولو، بـ ياقة مطوية مع قفلين من الأعلى.

ومن بين مواصفاته أيضا أنه بدلة للجسم بتصميم تي شيرت رجالي، متعدد الألوان والمقاسات ولكن يأتي كل لون منفردا، مرنا بحيث يكون ملائما بغض النظر عن شكل جسمك، ناعم جدًا ومريح للارتداء، مثالي للاعبين الرياضة، والأطفال البالغين، إويغسل يدوي أو في الغسالة بماء بارد، ويأتي أيضا التي شيرت كـ بيزك بدون ياقة أو أزرار للارتداء في التمرين أو تحت الملابس، ويشبه التي تشيرت ملابس الأطفال.

سعر تي شيرتات الرجال الجديدة

والهدف الأساسي من الكباسين هي تثبيت التي شيرت في مكانه دون تحرك، ويبلغ سعره ما يزيد عن 15 دولارا أمريكيا أي ما يعادل تقريبا 300 جنيها مصريا، ويباع عبر أكثر من موقع بيع على الإنترنت ويمكن أن يصل من أمازون إلى كل دول العالم.